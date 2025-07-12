新北兒藝節雨中熱鬧開幕 劇團、馬戲團輪番表演至7/20

新北市兒藝節由市長侯友宜宣布開幕，儘管大雨仍有許多親子前來觀賞開幕表演。（記者黃子暘攝）

2025/07/12 20:37

〔記者黃子暘／新北報導〕今年度新北市兒童藝術節「怪獸世界」自即日起至20日，在市府大廳、市民廣場、府中廣場登場。新北市長侯友宜今（12）日宣布活動開幕，打造融合表演藝術、裝置藝術、科技互動體驗的夏日親子嘉年華。侯友宜說，新北市兒藝節邁入第17年，累積755萬人次參與，是為孩子量身打造的暑期活動，盼讓孩子輕鬆認識藝術、激發創造力。

儘管大雨不斷，現場仍湧入許多親子觀賞紙風車劇團開幕表演「哪吒鬧龍宮」。侯友宜說，市民廣場自即起到20日，每天規劃主題表演，週末則有大型舞台演出，7月13日FOCASA馬戲團帶來「解憂快餐車」劇目，7月19日由藝響台灣文化劇團獻演「2025悟空大鬧恐龍馬戲團」，7月20日閉幕演出由「O劇團」與「巧虎」帶來「巧虎奇幻音樂世界１─MUSICALIA」；此外，13日起至19日每晚8點半，有南韓的「正宗塗鴉秀」定目演出。

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文化局長張䕒育表示，市府大廳「魔法王國」導入人工智慧（AI）互動技術，小朋友可透過拍照生成專屬「勇者識別證」進行闖關任務；市民廣場「精靈谷」展出9件大型藝術裝置作品；市民廣場「彩虹迷宮」是藝術家許庭甄運用複合媒材構築而成的迷宮空間；「天馬城邦」位於府中廣場，14日至20日由天馬戲創作劇團連續7天帶來馬戲演出及體驗活動。

文化局補充，適合4至14歲孩子的「斯巴達小勇士營」活動今年再次登場，兒藝節經典活動「怪獸卡牌」65張怪獸卡牌全面更新，邀請小朋友來參加「怪獸卡牌挑戰任務」蒐集卡牌。

除主活動會場，文化局說，各藝文中心與博物館響應兒藝節，也推出多元活動供親子、兒童體驗；詳細活動資訊可上活動官網或兒藝節粉專查詢。

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