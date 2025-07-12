為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    蘆洲警執勤車禍骨折 送醫20餘小時未開刀分局緊急協調

    新北市警蘆洲分局王姓警員趕往處理糾紛，在路口撞上轎車，大小腿骨折，疼痛難耐。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警蘆洲分局王姓警員趕往處理糾紛，在路口撞上轎車，大小腿骨折，疼痛難耐。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/12 18:25

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局王姓警員11日騎警用機車支援途中，鳴警笛、燈搶過紅燈路口發生車禍，整個人撞飛墜地，當晚9時前送到台北市新光醫院救治，被檢出大腿開放性骨折、小腿骨折共斷成四節，但到院21小時仍未開刀，警員疼到以嗎啡止痛，新北警方除透過北市警友軍，也請託民代協調院方加快救治，但截至截稿，仍遲未對受傷、住院警員開刀，家屬、同事都很著急。

    蘆洲警分局透露，目前正全力協調院方加速開刀救治，避免病情機轉，若今晚仍無法開刀，不排除透過衛生單位協調，轉院盡速給予同仁最好救治，以免延誤病機。

    據了解，這起事故發生在11日晚間8時20分許，新北110獲報蘆洲區中正路附近傳出糾紛，28歲王姓警員獲派趕往處理，未料途經中正、民族路口時，撞上綠燈通過馬路的一輛奧迪轎車，王員撞擊車頭仍彈飛墜地，痛得在地翻滾，駕駛、路人見狀報案，消防趕抵將受傷警員包紮送醫，到院被檢出大腿開放性骨折、小腿骨折、胸口挫傷，持續住院，但到院20餘小時，院方仍未開刀救治。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播