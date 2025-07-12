結合日本7友好城市觀光物產 新北板橋夏日嘉年華今明在府中廣場

新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」今（12）、明（13）日在府中廣場登場，也邀請日本友好城市前來參加。（板橋區公所提供）

2025/07/12 13:13

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」今（12）、明（13）日在府中廣場登場，市府副秘書長龔雅雯、板橋區長陳奇正說，活動結合日本7城市觀光物產展，現場設置30個攤位與多元舞台演出，並提供限量的墨西哥捲餅、可麗露、烤香腸、港式蘿蔔糕等免費美食體驗，還有日韓服飾換裝拍照、台灣古早味童玩活動。

熊本縣山鹿市、秋田縣湯澤市、富山縣魚津市、和歌山縣和歌山市、香川縣善通寺市、香川縣琴平町及佐賀縣鳥栖市等友好城市在活動現場介紹城市觀光資訊，並帶來東北、關西、北陸、四國、及九州等在地的精美小點心、風味物產、特色小物、清酒與表演。

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香川縣善通寺市副市長鬆川直人推薦弘法大師的出生地善通寺、和菓子與DIY茶道，以及相鄰「琴平町」觀光旅遊景點，包括「金刀比羅宮」與有190年歷史的舊金刀比羅大劇場「金丸座」；秋田縣湯澤市東副市長海林亮二推薦當地小安峽大噴湯溫泉、漆器傳統工藝館、稻庭烏龍麵，並邀請台灣民眾8月來參加有300年歷史「七夕繪燈籠祭」。

板橋區公所補充，夏日嘉年華活動提供限量美食免費體驗，還有日韓服飾換裝拍照、古早味童玩遊戲，13日持續在府中廣場舉辦。

新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」今（12）、明（13）日在府中廣場登場，也邀請日本友好城市前來參加。（板橋區公所提供）

新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」今（12）、明（13）日在府中廣場登場，也邀請日本友好城市前來參加。（板橋區公所提供）

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