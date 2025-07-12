李四川勤跑新北反罷為市長選舉鋪路？林淑芬酸：司馬昭之心路人皆知

民進黨立委林淑芬表示，對李四川的積極行動並不感到意外，並直言「司馬昭之心，路人皆知」，認為其參選意圖早已為黨內外所熟知。（記者羅國嘉攝）

2025/07/12 11:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕台北市副市長李四川近期頻繁現身新北市參與國民黨反罷免活動，引發外界認為是為參選新北市長鋪路。民進黨立委林淑芬今（12）日出席新北雙和罷團活動時被問及此事表示，對李四川的積極行動並不感到意外，並直言「司馬昭之心，路人皆知」，認為其參選意圖早已為黨內外所熟知。

林淑芬表示，「么鬼假細二」是國民黨慣有的文化，但不能否認李四川有相當程度的實力，所以透過參與基層掃街與反罷免行動，不僅是為爭取曝光度，也是在化解自身在黨內競爭中的焦慮感。「國民黨長期以來就是這樣，政治運作常常只從一己或一黨的角度出發，缺乏整體格局的思考」，她批評藍營內部文化根深柢固，無論是推舉代理人參選或黨主席將卸任前的不作為，皆反映了黨內運作問題。

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林淑芬說，從國會的現象看得出來，整個藍營文化仍然是只顧自己，只顧一黨一人之私，從來沒有想過大的格局，所以可想而知，李四川雖然心裡很急、心裡面苦，可是他還是只能默默的低調陪陪黨內立委去掃街。

另外，針對藍委張智倫被爆出未申報美國房產的爭議，林淑芬也直言，感謝罷免活動讓這類爭議得以曝光，「只有在這樣的時候，這些原本高高在上、不接地氣的民代，才終於願意走入基層、面對民意。」她更批張是「靠爸靠媽」，導致走下神壇到基層來難免會出差錯。

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