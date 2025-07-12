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    藍營普發1萬過關 蘇巧慧、張宏陸：花所有人的錢救選情

    綠委蘇巧慧、張宏陸今（12）日陪同罷團「板橋大刪元」掃街，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    綠委蘇巧慧、張宏陸今（12）日陪同罷團「板橋大刪元」掃街，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    2025/07/12 10:58

    〔記者黃子暘／新北報導〕立法院昨三讀通過國民黨團所提的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將於10月底前普發現金1萬元，反對方批此為政策買票救罷免。綠委蘇巧慧、張宏陸今（12）日陪同罷團「板橋大刪元」掃街，席間受訪。蘇、張說，國民黨刪除強化電網韌性、電纜地下化特別預算，花所有人的錢來救選情，如此行為只有一個目的，就是搞垮台灣。

    蘇巧慧說，昨日國會亂象再度發生，該通過的不過，不該過的通通浮上檯面；有關台電部分，風災後台電人員辛苦搶修，國民黨卻選擇將強化電網韌性、推動電纜地下化的特別預算刪到一毛不剩，藍營的作為，台電員工與眷屬、大眾都看在眼裡。

    張宏陸認為，這是花所有人的錢來救選情，台灣是否需要、是否可以發現金，憲法規定得清楚，不能片面為之，撥補台電可避免物價全面上漲、有助工商業發展，才是重中之重，藍白如此行為只有一個目的，就是搞垮台灣，因此希望大眾挺身反共、罷免挺共立委，才能讓中華民國在台灣安全、永續、永存。

    大刪元副發言人哈維說，立院延會的這個會期，藍營立委並未待在立院好好審查法案，都是快速、秘密通過，什麼都有所謂機密、秘密、最後版本，還通過普發現金，此事根本是「自己立法、自己知法又犯法」，罷團對此深感不齒。

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