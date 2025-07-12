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    蘆洲警趕處理糾紛 闖紅燈撞車彈飛墜地送醫

    新北市蘆洲分局警員趕往糾紛現場，騎警用機車闖紅燈，與綠燈直行轎車發生車禍，造成王姓警員骨折送醫；現場汽機車零件散落一地。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲分局警員趕往糾紛現場，騎警用機車闖紅燈，與綠燈直行轎車發生車禍，造成王姓警員骨折送醫；現場汽機車零件散落一地。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/12 06:40

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局昨天晚間獲報蘆洲區傳出糾紛案，派遣王姓警員前往，王員急於趕往現場，騎警用機車鳴警笛、警示燈闖紅燈，在路口撞上綠燈直行轎車車頭，王員摔車倒地痛得哀嚎，到院被檢查出大腿、小腿骨折及胸口挫傷，緊急開刀救治，幸無生命危險，雙方酒測均為零；而原本獲報趕往的糾紛，僅是小口角，卻讓趕往警員掛彩送醫。

    據了解，這起事故發生在11日晚間8時許，蘆洲區民族、中正路口，當時獲報中正路附近傳出爭吵糾紛，28歲王姓警員接獲調派趕往處理，未料途經案發路口，撞上綠燈正通過馬路的一輛轎車，王員撞擊後彈飛墜地，痛得在地上翻滾，駕駛及路人見狀報案，消防趕抵將受傷警員包紮送醫，到院檢出大、小腿骨折、胸口挫傷，緊急開刀幸無大礙。

    蘆洲警方改由友軍調查，過濾監視器畫面中及查訪目擊者還原，發現綠燈直行的轎車緩緩通過路口，已到達路口中線，警員騎機車突然從左側衝來撞上轎車車頭，警車執勤中雖有優先路權，仍須負擔肇責，至於車禍肇因、責任歸屬，仍待調查釐清。

    蘆洲警分局派員到醫院關懷、慰問家屬，至於後續責任歸屬，仍待調查釐清，將協助警員負擔醫藥費及請公假休養。

    新北市蘆洲分局警員趕往糾紛現場，騎警用機車闖紅燈，與綠燈直行轎車發生車禍，造成王姓警員骨折送醫；現場汽機車零件散落一地。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲分局警員趕往糾紛現場，騎警用機車闖紅燈，與綠燈直行轎車發生車禍，造成王姓警員骨折送醫；現場汽機車零件散落一地。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲分局警員趕往糾紛現場，騎警用機車闖紅燈，與綠燈直行轎車發生車禍，造成王姓警員骨折送醫；現場汽機車零件散落一地。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲分局警員趕往糾紛現場，騎警用機車闖紅燈，與綠燈直行轎車發生車禍，造成王姓警員骨折送醫；現場汽機車零件散落一地。（記者吳仁捷翻攝）

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