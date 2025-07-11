3天內第2起！新北雙和罷團遭襲 女志工臉部掛彩手腕受傷

蘇女攻擊雙和罷團賴姓女志工。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/11 22:49

〔記者鄭景議／新北報導〕新北雙和罷團繼9日發生志工被辱罵拉扯事件後，今日下午再次爆出衝突，73歲蘇姓婦人不滿罷免宣講活動，竟當街動手攻擊志工，導致賴姓女志工臉部與手部受傷，中和分局警方依現行犯將蘇女逮捕，全案依傷害、強制、恐嚇、公然侮辱及違反選罷法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

事件發生於今（11日）下午5時許，地點位於新北市中和區4號公園前，罷團正進行舉牌宣講時，蘇女不滿罷團宣講上前爭吵，其中50歲賴姓女志工拿起手機蒐證，蘇女憤而大聲斥罵，並試圖搶奪手機。雙方拉扯過程中，賴女遭蘇女揮打臉部與右手，並被緊抓手腕造成受傷。賴女因突遭攻擊，當場感到驚嚇且心生畏懼。

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中和警分局表示，安平派出所巡佐林政緯與警員蔡宗勳當時正好執勤，立即上前制止蘇女行為，並依現行犯將其帶回偵辦，所幸現場並未進一步擴大肢體衝突，秩序亦迅速恢復。

據了解，這是短短三天內，雙和地區發生的第二起針對罷免志工的攻擊事件。9日晚上在永和民樂街與員山路口，市議員張嘉玲與志工團隊也在宣講時遭反對人士辱罵、搶麥克風與拉扯，造成張嘉玲與三名志工受傷。張嘉玲當時嚴正譴責暴力，並強調這是對台灣民主與公民運動的嚴重傷害。

對此，中和警分局重申，警方執法將秉持中立，民主社會應理性表達立場，呼籲民眾尊重言論自由，拒絕暴力，共同維護社會秩序與公民權利。

蘇女被移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

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