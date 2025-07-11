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    新北站台反罷免！ 李四川：守住葉元之國民黨才有贏面

    台北市副市長李四川坦言，藍委葉元之是目前最危險的一席，如果能守住葉元之，整個國民黨就有贏的局勢。（記者羅國嘉攝）

    台北市副市長李四川坦言，藍委葉元之是目前最危險的一席，如果能守住葉元之，整個國民黨就有贏的局勢。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/11 21:20

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案將在26日投票，被外界多次評為危險名單的新北市藍委葉元之今（11）日晚上舉行問政說明會，邀請台北市副市長李四川與黨籍立委謝龍介、前中廣董事長趙少康等助講。助講者均為葉元之抱不平表示，葉元之在立法院爭取許多利民政策，卻遭到無差別罷免，呼籲支持者用行動拒絕不當罷免，呼籲選民26日一定要出來「投下不同意票」。

    謝龍介今也再度為葉站台，並持續呼籲選民要拉票、催票、投不同意罷免票；李四川則坦言，葉元之是目前最危險的一席，如果能守住葉元之，整個國民黨就有贏的局勢，所以贏一票也是贏，輸一票也是輸，「就像奧運比賽一樣，輸了就是等四年。」他也說，「我也有壓力，外界甚至問我要不要選新北市長，但我連葉元之都顧不好，還有什麼資格再談別的事，所以顧他就是顧我。」

    趙少康說，今天全民普發1萬元三讀通過，但綠營還是反對。過去政府已補貼台電超過3000億元，但綠營依然頻頻調漲電價，顯示問題根源在於錯誤的能源政策。綠營一面喊「愛台灣、保護台灣、抗中」，一面卻讓台灣電力高度依賴天然氣，存量僅夠夏季撐7天、冬季11天，完全忽視安全；反觀安全、乾淨且穩定的核能卻遭全面封殺。

    葉元之指出，他自2018年投入選舉，向來以「原汁原味」為號召，與地方鄉親打成一片。無論藍綠，他都秉持合作為地方服務的精神，卻在當選立委後，感受到社會氛圍轉趨對立，甚至在街上遭罵為「中共同路人」，令他感到遺憾。

    葉元之直言，「我們都在台灣出生、長大，我愛台灣，為什麼我們要去當中共同路人」，最後呼籲選民26日投下「不同意罷免」，他承諾會以更高標準繼續為板橋努力，回報選民信任。

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