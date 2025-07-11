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    參加里民活動「搬走店家食材」 張智倫：誤搬 已賠償

    國民黨立委張智倫。（資料照）

    國民黨立委張智倫。（資料照）

    2025/07/11 20:20

    〔記者鄭景議／新北報導〕近日爆出放任支持者攻擊罷團志工、隱匿海外資產等爭議的國民黨籍立委張智倫，今日又出烏龍。張智倫中午參加里民活動要前往阿里山，居然不慎把中和一間火鍋店店家放在門口的食材搬走，店家疑惑拿著監視器前往派出所，中和警方連絡張智倫後張智倫才發現誤搬，所幸張智倫服務處與店家接洽並賠償食材費用，店家認為張應是誤搬決定不予追究侵占。

    今中午11時許，中和區員山路一帶一家店家向警方報案，表示準備營業時，放在門口的一箱食材突然消失。積穗派出所協助調閱監視器畫面，發現一名身穿藍色背心的男子將食材箱搬走。而警方馬上透過背心認出這人就是立法委員張智倫。

    原來當時正值積穗里里民旅遊集合時間，由陳姓里長召集，立法委員張智倫也到場關心里民出遊狀況，過程中誤將店家放在騎樓的食材連同行李搬上遊覽車。經通知相關人員聯繫確認，遊覽車上確實有該箱食材。

    因里民活動兩天一夜，這箱食材也已上遊覽車難以馬上歸還店家，因此經張智倫服務處與店家接洽，賠償約900元的食材費後，店家表示不予追究。

    警方表示，因監視器畫面顯示張智倫在幫忙搬東西時將該箱食材搬進遊覽車，明顯像是被誤搬，店家拿著監視器前來派出所內時，也未打算報案僅是詢問警方能否幫忙找到誤搬的人，未打算報案侵占，因此基於為民服務立場，協助聯絡張智倫，店家後續也表示諒解。警方也呼籲，民眾搬運物品時應多加留意，避免誤拿他人物品引發誤會。

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