為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    陪板橋罷團掃街 林右昌：藉「葉元之破口」將罷免動力外溢

    民進黨秘書長林右昌，今晚前往板橋區永豐公園一帶掃街。（記者黃子暘攝）

    民進黨秘書長林右昌，今晚前往板橋區永豐公園一帶掃街。（記者黃子暘攝）

    2025/07/11 19:59

    〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕目標罷免新北市藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今晚和民進黨秘書長林右昌、民進黨籍板橋區議員前往板橋區永豐公園一帶掃街。林右昌表示，國民黨要築起所謂「葉元之防線」，但他認為葉元之是破口，現在行「龜縮大法」躲起來裝乖，只是想讓大眾忘記他的存在、他的壞，所以今日與黨籍議員、罷團掃街喚醒大家的記憶，盼藉葉元之破口讓罷免動力外溢到其他罷免區。

    葉元之回應，他很難想像做過基隆市長的人講出如此沒格局的話，「這樣的人連基隆都治不好」，講話還如此尖酸刻薄，要來選新北市長，他覺得林右昌還是不要浪費力氣。

    林右昌說，盼藉掃街喚醒大眾對葉元之惡行惡狀的記憶，葉元之近期龜縮、躲起來裝乖，想讓大眾忘記他的存在、他的壞，但若選民真的忘記了，「你就中了他的計」，因此葉元之此區不只要把同意罷免票衝高；葉元之等藍委近一年國民黨立院總召傅崐萁通過許多毀憲亂政法案，這才是大眾想罷免他們的理由，也盼藉「葉元之破口」將罷免動力外溢到其他「『傅』隨組織」的藍委罷區。

    林右昌表示，罷免最後階段，葉元之選區是民進黨在地議員、黨公職的重點區域，希望7月26日投票日，大眾勇敢站出來投下同意罷免票。

    陪同掃街的民進黨市議員包含戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣、石一佑，沿途不少民眾見到林右昌，豎起大拇指或喊出加油表示支持。

    罷團「板橋大刪元」和林右昌、綠營議員前往永豐公園一帶掃街。（記者黃子暘攝）

    罷團「板橋大刪元」和林右昌、綠營議員前往永豐公園一帶掃街。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播