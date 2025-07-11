陪板橋罷團掃街 林右昌：藉「葉元之破口」將罷免動力外溢

民進黨秘書長林右昌，今晚前往板橋區永豐公園一帶掃街。（記者黃子暘攝）

2025/07/11 19:59

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕目標罷免新北市藍委葉元之的團體「板橋大刪元」今晚和民進黨秘書長林右昌、民進黨籍板橋區議員前往板橋區永豐公園一帶掃街。林右昌表示，國民黨要築起所謂「葉元之防線」，但他認為葉元之是破口，現在行「龜縮大法」躲起來裝乖，只是想讓大眾忘記他的存在、他的壞，所以今日與黨籍議員、罷團掃街喚醒大家的記憶，盼藉葉元之破口讓罷免動力外溢到其他罷免區。

葉元之回應，他很難想像做過基隆市長的人講出如此沒格局的話，「這樣的人連基隆都治不好」，講話還如此尖酸刻薄，要來選新北市長，他覺得林右昌還是不要浪費力氣。

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林右昌說，盼藉掃街喚醒大眾對葉元之惡行惡狀的記憶，葉元之近期龜縮、躲起來裝乖，想讓大眾忘記他的存在、他的壞，但若選民真的忘記了，「你就中了他的計」，因此葉元之此區不只要把同意罷免票衝高；葉元之等藍委近一年國民黨立院總召傅崐萁通過許多毀憲亂政法案，這才是大眾想罷免他們的理由，也盼藉「葉元之破口」將罷免動力外溢到其他「『傅』隨組織」的藍委罷區。

林右昌表示，罷免最後階段，葉元之選區是民進黨在地議員、黨公職的重點區域，希望7月26日投票日，大眾勇敢站出來投下同意罷免票。

陪同掃街的民進黨市議員包含戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣、石一佑，沿途不少民眾見到林右昌，豎起大拇指或喊出加油表示支持。

罷團「板橋大刪元」和林右昌、綠營議員前往永豐公園一帶掃街。（記者黃子暘攝）

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