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    首頁　>　新北市

    三峽鴛鴦谷烤肉變調！囂張8+9變打架 警逮5嫌

    不良組合吳姓首惡與小弟到三峽戲水，與隔壁烤肉者大打出手，警方掌握吳嫌即小弟犯行，拘提到案，依組織犯罪等罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    不良組合吳姓首惡與小弟到三峽戲水，與隔壁烤肉者大打出手，警方掌握吳嫌即小弟犯行，拘提到案，依組織犯罪等罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/11 18:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕酷暑遊客湧入新北市三峽大豹溪流域，其中鴛鴦谷也擠滿戲水烤肉民眾，未料傳出雙方從烤肉變成互毆，讓烤肉全變調，警方介入偵辦，發現帶頭打人的吳嫌為北部不良組合首惡，在場滋事者則為吳嫌小弟，警方除發現主從關係，查出吳嫌涉起多起刑案及滋事惡行，犯案累累，警方壓制幫派囂張氣焰，持拘票兵分多路帶回吳嫌等五名惡煞，全案依組織犯罪防制條例、傷害及妨害秩序罪移送新北地檢署續辦。

    據了解，5日下午1時許，大批民眾湧入三峽區有木里鴛鴦谷烤肉區，插角派出所獲報，在鴛鴦谷烤肉區傳出民眾因口角衍生肢體衝突，警方獲報派遣趕赴現場，迅速隔離雙方，將傷者送醫治療。

    警方初步了解，雙方當時正在烤肉聚餐，因細故言語爭執，大打出手，警方將涉案人員帶回所內製作筆錄，調閱店家及路口監視器，查出滋事者身分、使用車輛，發現涉案吳嫌擁有多項刑案，曾在陣頭或地方滋事紀錄，與在場滋事者為主從關係，刻意惹事，行徑囂張。

    警方壓制幫派街頭叫毆囂張氣焰，通報新北地方檢察署指揮，聲請拘票進行，10在新北市三重區、台北市大安區及大同區、桃園市八德區等處將吳嫌等5人查緝到案，發現吳嫌等人惹事生非、魚肉鄉民，全案依法送辦，持續追查被害民眾。

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