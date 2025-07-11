新北監察員移票作業亂糟糟 議員鄭宇恩要求選前補強

新北市議員鄭宇恩表示，新北市選務人員「工作地投票」的移票作業出現漏洞，部分監察員填寫地址時寫了通訊地，卻成了移票作業的漏網之魚，要求選前即刻補強。（圖由議員鄭宇恩提供）

2025/07/11 18:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕726罷免投票在即，然而，新北市議員鄭宇恩表示，新北市選務人員「工作地投票」的移票作業出現漏洞，部分監察員填寫地址時寫了通訊地，卻成了移票作業的漏網之魚，痛批行政混亂，要求選前即刻補強。新北市選舉委員會回應，為維護監察員投票權益，未來將建議中央修改為戶籍地址，以應編造投票人名冊實際需求。

鄭宇恩指出，依《選罷法》第17條，選務人員可於戶籍地或工作地投票。過去由政黨提名的監票員，選務機關會主動協助移票。但此次罷免案中，卻有監票員填寫資料時因考量公文收發而填寫通訊地址，詢問後才發現自己仍需回到戶籍地才能投票，更有監察員致電詢問卻得不到明確答案，完全不知道自己究竟能否、又該在哪裡投票。

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鄭宇恩強調，市府相關作業顯有疏漏，造成監察員如同「無頭蒼蠅」。她經詢問市府才得知，移票作業今（11日）即截止，時程緊迫卻資訊不足，讓許多監察員陷入焦慮。她批評，市府未做好監票員投票安排，造成制度漏洞，恐影響投票公正與參與意願，因此呼籲選委會應立即補救，開放查詢與彈性申請機制，保障每一位選務人員的投票權，不容再有行政疏失。

新北選委會表示，依據中選會函頒投票所開票所監察員推薦及服務規則第七條附式，因格式欄位為填寫通訊地址，而非戶籍地址，故為維護監察員投票權益，有關附式表格通訊地址欄位，未來將建議中央修改為戶籍地址，以應編造投票人名冊實際需求。

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