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    首頁　>　新北市

    新北中和安邦公共托育中心啟用 收托45名嬰幼兒即起開放報名

    新北市第127家公共托育中心「中和安邦公共托育中心」今（11）日啟用，即日起開放報名。（新北市社會局提供）

    新北市第127家公共托育中心「中和安邦公共托育中心」今（11）日啟用，即日起開放報名。（新北市社會局提供）

    2025/07/11 16:43

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市第127家公共托育中心「中和安邦公共托育中心」今（11）日啟用，副市長劉和然表示，中和安邦青年社會住宅為結合多元社會福利機能的複合型空間，除托育中心，也有長照、日照中心、身心障礙者日照中心、青年創客中心等設施，以全齡共融樣貌提供青年居住支持、照顧高齡與身障族群需求；中和安邦公托即日起已開放線上報名。

    劉和然指出，市長侯友宜提出的「公托倍增」政策已達標，市府持續盤點社宅、學校或公共設施等空間資源，擴充公共托育量能，截至今年5月底，新北已設置377處托嬰中心，其中包含127處公共托育中心與250處私立托嬰中心，提供1萬6511個托育名額，另外，新北市居家托育人員登記人數有7274人，整體家外托育率達44%。

    社會局長李美珍補充，中和安邦公共托育中心共收托45名嬰幼兒，即日起至8月5日下午5點開放報名，家長可至「新北育兒資訊網」登記，若報名人數超出名額，將於8月7日上午10點公開抽籤，並於當日下午2點公告錄取名單，新北市公托詳細資訊可洽社會局官網、新北育兒資訊網及粉專「友善公托、幸福新北」。

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