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    扮藍委循「黨意」闖關 雙和罷團：「國會派對」遊戲2.0今下午上線

    雙北罷團推出「國會派對：生存之亂」網頁遊戲，希望讓中間選民了解藍委在立院言行。圖為1.0版發布記者會。（資料照）

    雙北罷團推出「國會派對：生存之亂」網頁遊戲，希望讓中間選民了解藍委在立院言行。圖為1.0版發布記者會。（資料照）

    2025/07/11 12:29

    〔記者黃子暘／新北報導〕24席國民黨立委罷免案將在7月26日舉行投票，目標罷免新北市藍委林德福、張智倫的雙和罷團6月推出「國會派對：生存之亂」網頁遊戲，提供雙北藍委角色讓玩家選擇扮演，欲使大眾更了解藍委在立院言行，今（11）日罷團表示，遊戲2.0版將在今下午5點上線，這次將可遊戲角色擴充到726進行罷免投票的立委，包括立院國民黨團總召傅崐萁等，含雙北共有25位角色。

    雙和罷團指出，「國會派對」遊戲可以在手機、電腦、平板上遊玩，6月底上線後已經有6萬人次以第一人稱視角「扮演國民黨立委」，達成共20萬次闖關數，而遊戲上線後，陸續收到雙北以外的各罷免團隊合作邀約，希望自家選區立委也成為遊戲角色。

    有鑑於此，雙和罷團表示，即便人力、時間吃緊，團隊決定新增726罷免投票的所有立委，包括藍委林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、鄭正鈐、丁學忠、黃建賓等人，包含雙北立委、非726投票的新北立委羅明才共有25位角色。

    1.0版針對雙北立委有「共同題庫」，也針對立委設計個別化的題目，雙和罷團表示，2.0版除擴充角色，更增加了立委辦公室小物、全新配樂、擴充題庫，且改為隨機出題形式，遊戲難度大大提升，希望中間選民、大眾在遊戲過程，可以更加了解藍營立委的言行。

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