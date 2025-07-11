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    開媽媽200萬Tesla跑山 21歲男北宜過彎打滑撞上大貨車

    北宜公路上特斯拉與大貨車車禍。（記者鄭景議翻攝）

    北宜公路上特斯拉與大貨車車禍。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/11 11:57

    〔記者鄭景議／新北報導〕北宜公路今（11）日清晨驚傳車禍，一名來自土城的21歲邱姓男子向母親借來新車價約169萬至237萬元的Tesla Model 3，清晨自土城出發，獨自駕車上北宜公路「跑山」欣賞風景，卻在53.3公里處過彎時疑似打滑失控，迎面撞上對向大貨車，導致特斯拉車頭全毀。邱男則左手骨折、全身多處擦挫傷，緊急送醫治療，所幸無大礙。

    今日清晨5時53分，新北市新店警分局坪林派出所接獲110報案，指稱北宜公路發生車禍。警方趕抵現場發現，事故為一輛特斯拉與大貨車對撞，現場一片凌亂，特斯拉被撞得車頭全毀，輪胎脫落。

    警方調查，邱男持正常駕照，當時駕駛的是向其母親借用的Tesla Model 3電動車，自土城出發前往北宜山區兜風看景。不料行經彎道路段時，疑似因車速過快或路況濕滑導致車輛失控，衝入對向車道，與61歲林姓男子駕駛的自用大貨車正面碰撞。

    事故造成邱男左手骨折、四肢擦挫傷，所幸意識清楚，已送往新店耕莘醫院觀察治療；林姓貨車駕駛則無大礙。警方於現場對雙方駕駛進行酒測，酒測值皆為0，排除酒駕可能。詳細事故原因仍待進一步釐清。

    據了解，邱男平日熱愛開車上山「跑山」兜風，今晨一時興起便借用媽媽的高價電動車出門透氣，未料卻因操作不慎釀禍。

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