李宇翔控動員義警消、民防參加造勢 洪孟楷斥惡意連結：完全非事實

李宇翔出示對話紀錄，指控洪孟楷透過身兼林口防宣分隊長一職的易姓助理動員，洪表示支持者有號召讓大家參與活動，但李宇翔刻意將地方說明會惡意連結到19日的活動。（李宇翔提供）

2025/07/11 11:00

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員李宇翔指控新北市府動員義消與正式編制警消參加反罷免、選舉造勢，今（11）日再進一步指控，新北市府甘冒違反行政中立風險動員警消、民防體系參加反罷免造勢，是應藍委洪孟楷的需求，李宇翔並稱洪孟楷透過身兼林口防宣分隊長一職的易姓助理動員。洪孟楷斥其「完全不是事實」，團隊完全沒跟市府溝通相關活動。

洪孟楷遭媒體堵麥時回應，相關支持者有號召讓大家參與活動，「但我們完全沒跟新北市府有任何溝通，新北市府要怎做我們都完全不清楚」，李宇翔應是把2件事刻意混為一談；洪說，他們做的是13號林口團結大會，那是團隊的地方說明會，李宇翔說的是19號市府舉辦的活動，「風馬牛不相關，不用刻意惡意連結、造謠」。

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記者詢問消防局該防宣分隊長聯繫方式，試圖取得當事人回應，但消防局說無法提供、不便詢問大隊。

李宇翔指控，洪孟楷透過易姓助理聯繫各義警消、警政、民防群組動員參加造勢活動，這位助理身兼林口防宣分隊長職務；李宇翔認為，對話紀錄上助理的語氣是「拜託幫忙」，但要求比照「上次大選每個站都找10人到場」等等，李宇翔認為他們已習慣用這種動員方式，更在人數上讓各站相互比較。

李宇翔說，被動員者都是守護社會的義警消、警友、民防人員，出錢出力、犧牲奉獻，現在卻被當成反罷免工具，新北市府竟還配合演出，他認為是無視行政中立，看不出對基層的尊重。

李宇翔出示對話紀錄，指控洪孟楷透過身兼林口防宣分隊長一職的易姓助理動員，洪表示支持者有號召讓大家參與活動，但李宇翔刻意將地方說明會惡意連結到19日的活動。（李宇翔提供）

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