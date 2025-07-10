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    罷韓四君子林口合體 呼籲罷免「韓國瑜的夥伴」

    曾成功推動罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」在新北市林口區聲援罷免立委洪孟楷，尹立表示，人民自救罷免不適任立委，正是憲法賦予的權利。（記者陳奕劭攝）

    曾成功推動罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」在新北市林口區聲援罷免立委洪孟楷，尹立表示，人民自救罷免不適任立委，正是憲法賦予的權利。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/10 20:26

    〔記者陳奕劭／新北報導〕曾成功推動罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」醫師陳冠榮、李佾潔、高雄市議員張博洋、高雄市文化局前局長尹立今天在新北市林口區聲援罷免立委洪孟楷，呼籲公民7月26日出門，一同罷免「韓國瑜的夥伴」。

    「罷韓四君子」來到林口開講，4人雙手舉至頭頂比圈，呼籲票投同意，隨後比愛心，強調罷免是愛。四人街講途中遇到許多民眾加油打氣，高聲喊「票投同意」，也遇到路人嗆聲「擋路」，眾人回應「謝謝」，成功迴避衝突。

    尹立表示，洪孟楷進入立院後，甘當「傅隨組織」、與黃國昌等人在國會毀憲亂政，將惡質文化引入立法院，污染台灣的政治文化，人民自救罷免不適任立委，是憲法賦予的權利。

    張博洋指出，他們5年前推動罷免韓國瑜，如今要靠大家罷免「韓國瑜的夥伴」，若放任洪孟楷、徐巧芯、黃國昌、傅崐萁等人胡作非為，恐讓台灣走向錯誤的方向，罷免洪孟楷就是罷免黃國昌、傅崐萁，也是罷免韓國瑜。

    李佾潔表示，他與陳冠榮過去皆就讀長庚醫學院，青春歲月在林口居住。過去罷免韓國瑜，成功讓賽馬場變台積電，只要大罷免成功，不只台灣重回正軌，地方發展也會更好。

    陳冠榮說，罷免運動的主力是公民，民進黨才是公民的側翼，相信從罷韓以來繼續堅持公民運動，必能贏來最後勝利。

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