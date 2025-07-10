2勇消救溺殉職 卓榮泰探視慰問家屬

新北市新店區8日發生民眾划立式划槳（SUP）溺水案件，造成救援的2名新北市消防員殉職。（資料照）

2025/07/10 18:20

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第四大隊8日在新店廣興橋下，執行溺水失蹤搜救任務，造成直潭分隊吳恩碩及烏來分隊張敬謙不幸殉職，行政院長卓榮泰今天中午未公開行程，低調探視並慰問2人家屬並捻香，昏迷的義消曹雙全，仍在台北慈濟加護病房與死神拔河。

據了解，由於殉職勇消的家屬非常低調，卓榮泰今天中午左右，先前往新北市立殯儀館旁會館慰問張敬謙家屬，並且捻香，再轉往消防局第四大隊探視吳恩碩家屬，過程約30分鐘。

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而昏迷的義消曹雙全，仍在台北慈濟加護病房與死神拔河，同為退役義消的曹父，盼各界一同集氣讓兒子能夠甦醒；至於生還的柳姓、蕭姓消防員，事發隔天出院後，直屬長官擔心2人有創傷症候群，已讓他們休假在家休養，直到好轉再返隊執勤。

外界質疑，現場指揮官第一時間通知翡翠水庫關閉放水，但消防局勤務指揮中心慢半拍通知水庫關閉放流，新北市府消防局澄清，直潭分隊小隊長回報勤務指揮中心通知翡翠水庫停止放水後，在3分鐘聯繫上並關閉水門，船艇則過了6分鐘才下水，整起事件是否有人為疏失涉及過失致死，檢方將搜集相關資料，進一步查明真相。

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