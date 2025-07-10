「板橋大刪元」明邀林右昌掃街 葉元之今晚找侯友宜站台

罷免、反罷交鋒白熱化，目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」規劃於明（11）日晚間6點半邀請民進黨秘書長林右昌與在地綠營市議員掃街。圖為大刪元日前參加「雙北串騎」車掃活動。（資料照）

2025/07/10 13:38

〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨籍立委罷免案將在7月26日投票，罷免、反罷交鋒白熱化，目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」規劃於明（11）日晚間6點半邀請民進黨秘書長林右昌與在地綠營市議員掃街，葉元之則在今（10）日晚間7點邀請新北市長侯友宜舉辦問政說明會；雙方後續均規劃一系列活動。

大刪元指出，投票日在即，但板橋東區（新北市立委第七選區，即葉元之選區）情況不樂觀，仍有許多民眾不知7月26日就要投票，因此團隊規劃一系列活動，盼陸戰走路里區巷弄，使更多選民了解罷免並投下同意票，修正國會，讓國家重回正軌。

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大刪元明日攜林右昌、民進黨市議員在壽豐公園掃街，12日則邀請民進黨立委暨民進黨新北市黨部主委蘇巧慧前往興隆市場掃街，13日邀請民進黨立委黃捷、林楚茵前往瑞億市場掃街。

被外界多次分析為危險名單的葉元之回防選區力道持續加強，除週末舉行魔術、馬戲表演吸引親子參加，也頻頻站街口、掃市場，今日晚間將在忠孝公園市民活動中心邀請侯友宜、同樣面臨罷免的黨籍立委羅智強、謝龍介舉行問政說明會；明、後日也分別在民生公園活動中心、浮洲紙廠公園舉行說明會。

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