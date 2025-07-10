為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    「板橋大刪元」明邀林右昌掃街 葉元之今晚找侯友宜站台

    罷免、反罷交鋒白熱化，目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」規劃於明（11）日晚間6點半邀請民進黨秘書長林右昌與在地綠營市議員掃街。圖為大刪元日前參加「雙北串騎」車掃活動。（資料照）

    罷免、反罷交鋒白熱化，目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」規劃於明（11）日晚間6點半邀請民進黨秘書長林右昌與在地綠營市議員掃街。圖為大刪元日前參加「雙北串騎」車掃活動。（資料照）

    2025/07/10 13:38

    〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨籍立委罷免案將在7月26日投票，罷免、反罷交鋒白熱化，目標罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」規劃於明（11）日晚間6點半邀請民進黨秘書長林右昌與在地綠營市議員掃街，葉元之則在今（10）日晚間7點邀請新北市長侯友宜舉辦問政說明會；雙方後續均規劃一系列活動。

    大刪元指出，投票日在即，但板橋東區（新北市立委第七選區，即葉元之選區）情況不樂觀，仍有許多民眾不知7月26日就要投票，因此團隊規劃一系列活動，盼陸戰走路里區巷弄，使更多選民了解罷免並投下同意票，修正國會，讓國家重回正軌。

    大刪元明日攜林右昌、民進黨市議員在壽豐公園掃街，12日則邀請民進黨立委暨民進黨新北市黨部主委蘇巧慧前往興隆市場掃街，13日邀請民進黨立委黃捷、林楚茵前往瑞億市場掃街。

    被外界多次分析為危險名單的葉元之回防選區力道持續加強，除週末舉行魔術、馬戲表演吸引親子參加，也頻頻站街口、掃市場，今日晚間將在忠孝公園市民活動中心邀請侯友宜、同樣面臨罷免的黨籍立委羅智強、謝龍介舉行問政說明會；明、後日也分別在民生公園活動中心、浮洲紙廠公園舉行說明會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播