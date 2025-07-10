改善新店碧潭大橋往返東岸行人環境 環河路口增設行穿線、行人按鈕

環河路口新設行人穿越道，串聯往返碧潭東岸的行人動線，增設無障礙斜坡道及標線型人行道，加強行人安全。（新北市交通局提供）

2025/07/10 12:07

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新店碧潭大橋周邊社區居民往返碧潭東岸得走行人地下道通行，但地下道寬度不足、未設置無障礙斜坡道與電梯設施，交通局專門委員林昭賢表示，交通局、養護工程處合作辦理環河路口改善工程，新設行人穿越道，串聯往返碧潭東岸的行人動線，增設無障礙斜坡道及標線型人行道，加強行人安全。

林昭賢指出，為改善無障礙通行環境，經交通局、養工處會勘研議在環河路口的中央分隔島開設缺口，劃設行人穿越道線，路口北側增設斜坡道與人行道銜接，南側新設標線型人行道延伸銜接行穿線；該路口車流量大，經評估後設置按壓式行人號誌燈，平時行人紅燈恆亮，當行人要穿越馬路時按壓，行人號誌即依時序轉為行人綠燈通行。

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交通局補充，已在該路口行穿線兩端設置「行人穿越，務必按押」標誌，提醒民眾過馬路前務必先按壓行人號誌，實施初期，交通局也會派員在現場觀察，視實際狀況滾動調整號誌控制時序，提醒駕駛人行經該路口時減速慢行，遵守號誌指示停讓行人。

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