動員消防人員反罷免？ 侯友宜：刻意連結是二度傷害

侯友宜今（10）日在市政行程中受訪，針對時事議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/07/10 11:18

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新店區廣興橋下游2名勇消因救溺而殉職，市議員李宇翔9日指控，傷痛之際，有義消收到「反罷免」動員令，要求出席19日國民黨舉辦的反罷免宣講，且類似「特殊公差」非首例，2022年11月正式編制警消也曾被動員參加市長侯友宜連任選前之夜造勢。侯友宜今（10）日在市政行程中受訪時對此表示，任何刻意連結、政治傷害，對家屬、同仁是二度傷害，是不公平的。

侯友宜說，針對此議題，消防局昨第一時間已經回應過，此時此刻是最需要大家集氣、祈福的時候，任何刻意連結政治傷害，對家屬、同仁都是二度傷害，是不公平的。

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李宇翔昨下午爆料義消遭動員一事，消防局回應為基層幹部個別行為、無強迫動員、非公差，李宇翔昨夜2度爆料表示，陳情人加碼新證據，2022年11月25日消防局制式差勤務派遣單，當天下午5點25被標註「大隊公差」，集合地點在板橋第一運動場，當天就是侯友宜競選連任的選前之夜，陳情人也說，不只是義消，正式編制警消也都被派往2022年11月的造勢。

李宇翔質疑，如果是個別幹部行為，怎有權力可動用消防局至是公文派人力？「這絕對不是單一行為，根本是制度性的動員」，他批評消防局甩鍋基層、打擊基層士氣，要求市府說明是誰下達動員令，「拿公務員當政治動員工具」。

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李宇翔2度爆料表示，陳情人加碼新證據，2022年11月25日消防局制式差勤務派遣單，當天下午5點25被標註「大隊公差」，那天是侯友宜選前之夜造勢。（李宇翔提供）

李宇翔2度爆料表示，陳情人加碼新證據，2022年11月25日消防局制式差勤務派遣單，當天下午5點25被標註「大隊公差」，那天是侯友宜選前之夜造勢。（李宇翔提供）

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