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    「罷韓四君子」尹立淡水助講 批洪孟楷將惡質文化帶入國會

    尹立強調，立委洪孟楷無視民意，與黃國昌、傅崐萁一同將惡質文化帶入國會，嚴重影響台灣的民主根基。（記者陳奕劭攝）

    尹立強調，立委洪孟楷無視民意，與黃國昌、傅崐萁一同將惡質文化帶入國會，嚴重影響台灣的民主根基。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/09 20:31

    〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免投票將於7月26日登場，「罷韓四君子」的尹立今天（9日）淡水大都會廣場旁宣講指出，「罷韓四君子」明天將於林口合體。尹立強調，立委黃國昌、傅崐萁為首的藍白黨團試圖癱瘓政府、法案隨意修改，為了讓台灣民主重開機，必須罷免這些不適任的立委。

    尹立今天來到淡水大都會廣場與公民「罷洪！刻不容楷」合體，拿起小蜜蜂宣傳大罷免的理由，剛下班的通勤族路過紛紛比讚支持，甚至有熱心學生贈送蛋塔給罷團志工，令眾人感到窩心。曾任高雄市文化局長的尹立批評，曾任嘉義市文化局長的立委洪孟楷轉戰立院後，無視民意，反而與黃國昌、傅崐萁一同將惡質文化帶入國會，嚴重影響台灣的民主根基。

    尹立表示，自青鳥運動以來，黃國昌、傅崐萁一直是仇恨度最高的對象，其次是徐巧芯等人，他們集體試圖癱瘓政府、亂修法案、預算隨意挪用，罷免不只是地方事件，更是全台灣都需要關注的行動。

    他指出，以罷免韓國瑜經驗而言，當初獲得將近94萬同意票，必須有中間、偏藍選民支持才能成功。因此訴求中間選民相當重要，必須透過多次街頭宣講，讓更多人了解，推動罷免是合理合法的行動，正是這群立委倒行逆施，才要推動罷免。

    尹立建議，罷免成功關鍵在耐心與選民溝通，他相信道理講明白，民眾會慢慢接受，當初罷韓起初聲勢不高，後來對方犯錯，才讓票數衝高。現在話題趨勢逐步加溫，除了持續溝通，爭取媒體曝光，也要注意對手的錯誤，這都是爭取中間票的關鍵。

    尹立來到淡水大都會廣場與民團「罷洪！刻不容楷」合體，拿起小蜜蜂宣傳大罷免。（記者陳奕劭攝）

    尹立來到淡水大都會廣場與民團「罷洪！刻不容楷」合體，拿起小蜜蜂宣傳大罷免。（記者陳奕劭攝）

    熱心學生贈送蛋塔給罷團志工，令眾人感到窩心。（記者陳奕劭攝）

    熱心學生贈送蛋塔給罷團志工，令眾人感到窩心。（記者陳奕劭攝）

    「罷韓四君子」尹立在淡水大都會廣場旁宣講，吸引許多民眾圍觀。（記者陳奕劭攝）

    「罷韓四君子」尹立在淡水大都會廣場旁宣講，吸引許多民眾圍觀。（記者陳奕劭攝）

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