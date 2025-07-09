包圍三重所害2所長下台 惡煞父子檔「情堪憫恕」減刑各判9月

鬧事眾人被逮捕。（資料照）

2025/07/09 18:28

〔記者王定傳／新北報導〕男子翁子恩2023年酒後與王姓妻子發生爭執，被警方帶回保護管束，事後這對夫妻竟夥同其子翁于哲，糾眾包圍新北市警局三重派出所，不僅拋撒印有員警頭像的傳單，還有囂張地咆哮、推擠員警；新北地院法官認為，翁姓父子所為未造成員警受傷及物品毀損，尚有克制，主觀惡性及犯罪情節非罪大惡極，犯後認罪，以刑法「情堪憫恕」減刑後，依在公共場所聚集3人以上下手實施妨害公務執行，判2人各9月徒刑。

2023年11月4日凌晨3時許，翁男酒後與妻子發生爭執，被獲報前往處理的三重所廖姓警員壓制帶回保護管束，約清晨5時許才被家屬帶回；事後翁男認為警方執法過度，心生不滿，其子獲知後撂人在三重自強路二段會合，翁男當場發放印有廖姓警員姓名及臉部特徵的傳單，一行人分乘多輛汽車前往三重所。

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檢警追查，當晚近10時許，眾人包圍派出所門口，翁男率隊試圖闖入，其子等人不斷挑釁，包括拋撒傳單、叫囂、錄影、推擠員警等，甚至有人飆罵員警髒話、或在車上鳴按喇叭；眾人撒野後離開，沒多久，網路瘋傳黑衣人包圍派出所的影片，新北市警方火速逮捕翁姓父子，檢方接手將翁子聲押禁見獲准，翁男等人交保，再依聚眾妨害公務等罪起訴，由於他們分別為首謀及下手實施者，依法可處1年以上徒刑。

法官認為，翁姓父子等人因翁被員警實施保護管束受傷而前往理論，雖有推擠並揮灑傳單，但未造成員警受傷及派出所內物品毀損，尚有克制，主觀惡性及犯罪情節非罪大惡極，縱處以法定最低本刑1年，猶屬情輕法重，客觀上足以引起一般人同情，應有足堪憫恕之處，依刑法第59條規定，酌減其刑；並審酌其等所為對社會治安已造成危險與不安，犯後坦承犯行、尚知悔悟，雖表達和解意願，迄未與員警和解並獲得諒解等因素，判處這對父子各9月徒刑，其他3人各6月徒刑。

當初本案還衍生出「內鬼」案，警方調查，翁男返家後，向有交情的二重派出所長陳子杰，探聽三重所長黃心廉「好不好處理？」陳子杰竟提供情報稱「個性溫和」，沒多久，眾人就前往三重所鬧事，新北市警局調查後，將陳、黃記過調離主管職。

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