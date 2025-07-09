城市有溫情 台南災後復原 新北、桃園聯手伸援

新北、桃園派遣機具與人力南下，協助台南溪北災後復原工作。（圖由台南市府提供）

2025/07/09 18:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕展現城市互助精神，新北市與桃園市今（9）日派遣救援隊與大型機具南下台南，支援颱風災後清理作業，協助受災地區儘速復原。台南市長黃偉哲表示，感謝兩市在關鍵時刻伸出援手，讓復原工作得以加快進行，也展現城市溫暖情誼。

受到丹娜絲颱風強風豪雨影響，台南市多區傳出道路阻塞、樹木傾倒、門窗損毀、圍牆倒塌、車棚掀開等災情，尤其溪北部分地區電力至今尚未完全恢復。市府緊急動員各局處、區公所與志工團體投入清理，盼盡快協助災民恢復正常生活。

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新北市此次共出動17人、5台抓斗車與5台山貓，桃園市也派出4人與2台抓斗車協助大新營區清理。黃偉哲說，感謝新北市跟桃園市遠道而來支援人力與車輛機具，過去在武漢肺炎期間，台南也曾派環保局的清消車前往桃園支援，在發生災難的時候，彼此展現城市互助精神。

目前大北門、大新營等災損較重區域，正積極展開災後整理。在國軍、義警、義消、志工與台電維修人員日夜努力下，主要道路多已清理，水電供應也逐步恢復。清除道路障礙物作業將繼續推進到巷道內，道路暢通才能派大型機具進入、協助市民恢復家園。

市府副秘書長殷世熙代表接待救援人員，並表達誠摯謝意。環保局指出，除與新北、桃園團隊協力，也將調派其他區隊前往溪北支援，盡全力完成清運與市容復原。

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