北市艋舺大道驚爆命案！男子疑遭球棒凌虐致死 1少年現場被逮

北市艋舺大道一間辦公室傳出命案。（民眾提供）

2025/07/09 17:51

首次上稿 17:18

更新時間 17:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市艋舺大道一間辦公室2樓，今日下午2時被新北市汐止分局緝毒人員衝進去臨檢時，意外在2樓發現1名身上多處毆傷，已死亡多時的男性屍體。警方則在1樓逮捕一直在沉睡的1名未成年少年。全案警方仍在擴大釐清案情中。

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新北市汐止分局緝毒人員，是根據線報指稱北市艋舺大道某處檳榔攤臨近，有一處犯罪點疑似販賣毒品等不法行為。警方經蒐證後，今日下午2時左右，持搜索票前往取締查察。

警方進入現場，先在一樓大廳內發現有名未成年少年趴在辦公桌上沉睡，緝毒人員隨後轉進2樓，赫然在地板上看到有一名男子倒趴在地板上，已無氣息，警方見狀確認是宗命案，立即通報轄管萬華分局到場，並先協助控制逮捕一樓的少年。

北市警萬華分局偵查隊到場，根據死者頭部和身上呈現的大片瘀血和傷勢，及身邊被棄置的一根球棒，懷疑死者是被嫌犯活生生毆擊，以致大量內出血致死。

目前，警方訊問在場的未成年少年，對方對事件如何發生都稱不知情，也不知道2樓處有屍體，警方現透過里長和租賃房東追查可疑涉嫌人中。

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