2勇消殉職！ 一行人玩SUP立槳闖禍 4同行友人現身低調道歉

死者陳姓男子友人前往醫院，面對媒體追問僅低調道歉。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/09 14:29

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第四大隊直潭、烏來分隊昨（8日）在新店廣興橋下，執行陳姓男子溺水失蹤任務，造成5名警義消橡皮艇遭攔沙壩湍急水流沖翻，造成勇消吳恩碩及張敬謙身亡，而曹姓義消仍在加護病房搶救；據了解，與陳男同行3女1男是在群組揪團玩SUP立槳，今天早上檢警到安康耕莘醫院相驗時，4名同行友人均戴著口罩及鴨舌帽，僅說了「對不起」，對於其他不願多說。

據了解，死者58歲陳姓男子與33歲陳男、37歲鍾女、35歲鍾女及33歲游泳教練陳女皆為朋友，此次行程由陳男透過群組邀約其他4人，昨天到新店區項羽灘玩SUP立槳，當時由5人分乘3艘SUP立槳，其中死者陳男是獨自1艘。

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據悉，原本一行人從項羽灘下水後，陳向其他同伴說這水域他很熟悉，於是先往前往上游探路，但距離越來越遠，其他同伴則大喊很危險，要他趕快回來，但陳男似乎沒聽到，一直往距離500公尺的屈尺壩上游方向，直到陳男被攔砂壩上游水流沖翻後，一行人才連忙報警。

而今天早上檢警抵達安康耕莘醫院相驗後，研判為意外，死因為呼吸性休克，遺體發還家屬處理。

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