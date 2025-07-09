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    勇消張敬謙家屬哀痛同意拔除維生系統 曹姓義消生命徵象暫時穩定

    新店慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟說明搶救兩勇消過程。（記者翁聿煌攝）

    新店慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟說明搶救兩勇消過程。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/09 14:07

    曹姓義消持續搶救 家屬盼各界幫忙集氣加油

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區廣興橋下游水域8日發生民眾及警義消人員溺水事件，送往新店慈濟醫院搶救的勇消張敬謙，因為傷勢過重，中午在家人哀痛情緒下同意拔除維生系統，新店慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟表示，另一位曹姓義消仍在持續搶救中，家屬希望各界幫忙集氣加油，助他脫離險境。

    蘇文麟表示，張敬謙8日送到北慈搶救時，到院時完全昏迷，血壓及心跳全無，經過搶救後陸續恢復血壓心跳，張姓警消急救16分鐘後恢復心跳，但血壓及心跳仍顯微弱，送加護病房後，血壓還是拉不起來，醫師已使用4線升壓藥，以葉克膜及低溫療法持續治療中。

    蘇文麟說，張敬謙的父母均有趕到醫院探視，在醫院的努力搶救下，還是因為他腦部缺氧時間太久，無法自發性呼吸，腦部嚴重受損狀態，瞳孔沒有明顯的反射反應，造成多重器官衰竭，院方雖然使用葉克膜和低溫療法，加上洗腎，但是他的血壓、心跳等生命跡象仍然極不穩定。

    蘇文麟表示，經過與家人討論後，父母在極度難過與不捨下，後續同意撤除維生系統，「讓張敬謙好走」，在中午12點左右宣布他去世，家人非常難過，醫療團隊全程陪伴。

    另一位曹姓義消目前仍在加護病房搶救中，使用低溫療法和腦壓控制，生命徵象暫時保持穩定狀態，因為曹姓義消之前缺氧時間很長，醫療團隊比較擔心是否造成他腦部的傷害，院方會持續努力，希望能夠讓曹姓義警脫離險境。

    新店慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟表示，另一位曹姓義消仍在持續搶救中，家屬希望各界幫忙集氣加油，助他脫離險境。（家屬提供）

    新店慈濟醫院內科加護病房主任蘇文麟表示，另一位曹姓義消仍在持續搶救中，家屬希望各界幫忙集氣加油，助他脫離險境。（家屬提供）

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