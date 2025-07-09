慟！ 新北2勇消救溺殉職 市府：依法成立調查會

新店區廣興橋下游粗坑壩區域是禁止戲水區，有民眾前往戲水後溺水，2名前往救援的勇消殉職。（新北市消防局提供）

2025/07/09 13:37

〔記者黃子暘、吳仁捷／新北報導〕新北市新店區廣興橋下游雖為禁止戲水區，仍有民眾前往從事水域活動溺水，2名前往救援的消防弟兄殉職。新北市府表示，已經依消防法成立災害事故調查會，會同外部專家學者依法全面調查，針對事發經過、指揮調度、裝備使用與戰術運用等層面，釐清事實，市政府表示，本於負責任態度，嚴謹檢討改善，確保未來同仁救災安全。

消防局表示，針對新店廣興橋排洪道水域救援事故，導致搜救人員殉職及受傷，初步查訪現場救災指揮官，落水民眾受困於翻滾流中，情況非常危急，為爭取黃金救援時機，指揮官指派第一梯次組成5人救援編組執行任務，分工包含操艇、活餌救援、支援拉繩與地形引導等，以提升操作穩定性與救援效率。

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現場人員回報，這起事故因現場水勢異常洶湧，救援人員於渦流區域下方周圍嘗試搜索時，仍意外遭強大水流拉進渦流區，無法脫離，最終導致船艇翻覆；本次所有參與救援警消人員均有急流救生證照，並全程穿戴急流救生衣、防寒衣與頭盔等標準個人防護裝備。

消防局統計，各大隊每月均規劃常年訓練項目，本案所屬第四大隊各分隊消防員於今年度3、4月在新店成功湖辦理2次共8小時以上的船艇水域救援訓練；殉職的吳員、張員都受過救助訓並取得證書，訓練期間也受過40小時的急流救生訓練。

新北市府說，現場救災指揮官描述當時狀況，落水民眾受困於翻滾流中，情況危急，指揮官指派第一梯次組成5人救援編組執行任務，分別進行操艇、活餌救援、支援拉繩與地形引導等工作，事故是因現場水勢異常洶湧，救援人員在渦流區域下方周圍嘗試搜索時，意外被水流拉進渦流區，無法脫離，最終導致船艇翻覆。

新北市長侯友宜今日上午於市政會議中指出，將對此案傷亡消防、義消同仁從優撫卹、慰問。

新北市政府將成立「災害事故調查會」，還原過程、釐清相關責任；圖為救溺現場。（記者吳仁捷翻攝）

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