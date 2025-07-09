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    首頁　>　新北市

    堅持長期照顧失智母親 新北10名孝行獎得主獲表揚

    新北市114年孝行獎得主，第一排左起為游彥君、黃嫚靚、林湘芸、江明專、邱麗娟、邱龍翔、許清閔、何芳玉；後排左起為鄭永捷、林文傑。（新北市教育局提供）

    新北市114年孝行獎得主，第一排左起為游彥君、黃嫚靚、林湘芸、江明專、邱麗娟、邱龍翔、許清閔、何芳玉；後排左起為鄭永捷、林文傑。（新北市教育局提供）

    2025/07/09 11:27

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市10位民眾獲得今年度新北市孝行獎，市長侯友宜今（9）日頒獎表揚。獲獎者包括年逾7旬、視力障礙的男子江明專，照顧101歲母親不假他人之手，更長期投身志工服務；邱龍翔、邱麗娟兄妹32年同心照顧失智母親，透過陪伴母親外出減緩失智症狀。

    教育局長張明文說，這屆獲獎者包括南山中學學生林湘芸、漳和國中學生黃嫚靚，及社會人士江明專、林文傑、游彥君、鄭永捷、邱龍翔、邱麗娟、何芳玉及許清閔；江明專、邱龍翔、邱麗娟、許清閔更獲全國孝行楷模。

    教育局介紹，江明專堅持親自照顧高齡母親，包含推輪椅、陪復健、幫按摩、唸長青班教材，3年前母親跌倒引發重病，他堅持靠愛與耐心陪伴母親度過難關，每週2天陪母親參與長青班課程、針灸復健、按摩；江明專更投身志工服務，守護社區公園，為鄰里稱讚。

    教育局指出，邱龍翔、邱麗娟的母親現已高齡91歲，邱龍翔提早退休陪伴母親，每日準備三餐，陪母親外出散步、與左鄰右舍互動，減緩失智症狀，邱龍翔也擔任社區環保志工，帶領母親一起參與，公益、孝道並行；邱麗娟下班後與兄長換班照料，日復一日堅持不懈。二兄妹的母親表示，兒女、媳婦非常孝順，她深感幸福。

    教育局說，全盲的許清閔以「自立」詮釋「孝順」，他從高中起便靠按摩打工，大學時當街頭藝人減輕家計負擔，自立自強之餘更關懷他人，與雙親定期資助弱勢與身障、弱勢孩童，並以音樂與生命故事激勵學子，並陪伴視障同儕成長。

    教育局表示，游彥君旅居美國，為照顧失智母親，說服外籍丈夫回國定居，除了照料母親起居，也帶母親參與佛學、合唱班等各種活動與課程，母親後期失能後，夫妻倆全天候照護，並善用市府輔具及長照資源協助。

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