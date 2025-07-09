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    首頁　>　新北市

    新北青農利用包種茶製酒 獲國際酒類大賽金、銀獎

    新北市青農李建緯、吳柏諺善用新北名產的包種茶，合力製作「醲琴酒─包種茶」，獲得多項國際大獎。（記者黃子暘攝）

    新北市青農李建緯、吳柏諺善用新北名產的包種茶，合力製作「醲琴酒─包種茶」，獲得多項國際大獎。（記者黃子暘攝）

    2025/07/09 10:59

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市青農李建緯、吳柏諺善用新北名產的包種茶，合力製作「醲琴酒─包種茶」，獲世界琴酒大賽最佳香料琴酒台灣冠軍金獎、國際葡萄酒暨烈酒競賽銀獎、舊金山世界烈酒大賽銀獎，今（9）日在市政會議接受市長侯友宜表揚，侯友宜也感謝2位青農將新北好茶帶上國際舞台。

    農業局長諶錫輝介紹，李建緯創立的酒廠「醲蒸餾所」設立僅3年即獲得2次世界琴酒大賽台灣冠軍，更是全國首次以包種茶獲得台灣冠軍；李建緯森林系畢業後從事農產企劃，並為了精進釀酒技術遠赴日本拜師，這次與吳柏諺所生產的包種茶合作，獲得世界琴酒大賽最佳香料琴酒─台灣冠軍金獎、國際葡萄酒暨烈酒競賽銀獎、舊金山世界烈酒大賽銀獎，共1金2銀的亮眼成績，為這次得獎最年輕的台灣酒廠。

    諶錫輝表示，吳柏諺則於坪林經營福茶苑，畢業後曾到越南工作、泰國遊學，返鄉後便以豐富的國外經驗推廣坪林茶鄉特色，規劃茶鄉體驗活動，並與坪林青農一起打造坪林「有種茶UChung」複合茶空間。

    農業局補充，青農是新北農業最強骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，感謝青農對新北市農業的貢獻，市府持續推動減碳、精緻在地農業，建構農業與生態共好的永續環境。

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