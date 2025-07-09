丹娜絲颱風過境 汐止溯溪山友獲救

謝姓男子在丹娜絲颱風襲台前一天，在新北市汐止區石硿子溪溯溪失聯。汐止警消漏夜2小時找到他時意識清楚，平安帶他下山與山友會和。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/09 09:55

〔記者林嘉東／新北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣。桃園謝姓男子在颱風襲台前一天，與山友們在新北市汐止區石硿子溪溯溪失聯。汐止警分局獲報後，立即與消防人員及民間救難人員漏夜搜救2小時後，在附近山區尋獲體力不繼的謝男，所幸他意識清楚，並無大礙。

年約50歲謝姓男子6日上午，從桃園北上與山友在汐止區汐平路2段仁愛橋旁集合，一起沿石硿子溪溯溪而上，原定下午4時返回仁愛橋集合，但團員等待許久仍未見謝男蹤影，自行搜尋一個多小時仍未發現謝男下山；由於天色漸暗，謝男僅穿輕便服裝，又未攜帶任何通訊設備聯繫不上，山友擔心發生意外，晚間5點50分報警求援。

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汐止警分局東山派出所獲報後，立即入山與消防人員及民間救難人員展開緊急搜救行動，晚間8點在附近山區內尋獲謝男，還好謝男意識清楚，只是過於疲累，平安將謝男護送下山，與在仁愛橋旁等候的友人會合後，一起返家。

汐止警分局呼籲，進行登山或溯溪等活動，除了要注意身體狀況外，也務必留意氣象資訊，山區天雨路滑，民眾登山前應做好路線規劃與通訊準備，盡量結伴同行並隨時保持聯繫，以策安全。

汐止溯溪失聯的謝男，在附近山區被尋獲。（記者林嘉東翻攝）

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