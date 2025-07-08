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    人找到了！淡水公車男童遭掌摑掐脖 母致歉：情緒失控才動手

    一名網友在社群平台發文爆料，自己在新北市淡水區搭乘公車時目睹一名婦人疑似對孩童施以不當對待，包含捏轉臉頰、打巴掌、掐脖子等行為，隨即也撥打113婦幼保護專線通報求助。（圖擷取自記者爆料網-公開版）

    一名網友在社群平台發文爆料，自己在新北市淡水區搭乘公車時目睹一名婦人疑似對孩童施以不當對待，包含捏轉臉頰、打巴掌、掐脖子等行為，隨即也撥打113婦幼保護專線通報求助。（圖擷取自記者爆料網-公開版）

    2025/07/08 20:43

    〔記者羅國嘉／新北報導〕日前有民眾在新北市淡水區搭乘公車時，目睹一名婦人疑似對男童用力捏轉臉頰、打巴掌、掐脖子等行為，隨即撥打113婦幼保護專線通報求助，事件曝光後引起眾人痛心與憤怒。淡水警分局今（8日）回應，已於7日晚間訪查完，雖現場未發現有不當對待跡象，但仍依程序通報家防中心，後續也將配合社工單位持續訪視與評估。經了解，母親當日因孩子不聽管教，一時情緒失控才動手，並對自己行為表示歉意。

    淡水警分局指出，近日有民眾於網路貼文，疑似有幼童於公車上遭照顧者不當管教，警方在網路巡查時有發現此po文並主動聯繫業管單位，迅速取得相關報案資料，經調閱公車監視器比對乘客身分，已於7日晚間訪查案內母親及幼童，經員警現場觀察與訪談，發現幼童無明顯外傷，活動及互動情形正常，經初步了解，母親當日因孩子不聽管教，一時情緒失控才動手，並對自己行為表示懊悔及歉意。

    一名網友在社群平台發文爆料，指5日下午搭乘淡水公車時，見一名孩童不小心煞車時打翻巧克力，隨即遭到疑似母親或友人的親友先用力捏轉孩童臉頰，力道之強讓人擔心孩子安全，接著又在講電話時爆出「打死」字眼，甚至動手掌摑孩童。雖然現場有一名熱心乘客出言制止，但在對方下車後，該女子再度捏臉並疑似掐住孩童脖子，全程孩童不敢哭出聲，只能默默拿毛巾啜泣，畫面令人鼻酸。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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