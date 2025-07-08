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    傳承200年蘆洲國姓醮 湧蓮寺推「燈篙技藝人才培育計畫」

    新北市湧蓮寺與燈篙會合作推動「國姓醮燈篙人才培育計畫」，延續地方文化命脈並促進世代傳承。此次招募新成員年齡不限，預計招募20名人數以上。（記者羅國嘉攝）

    新北市湧蓮寺與燈篙會合作推動「國姓醮燈篙人才培育計畫」，延續地方文化命脈並促進世代傳承。此次招募新成員年齡不限，預計招募20名人數以上。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/08 20:36

    〔記者羅國嘉／新北報導〕已有超過兩百年歷史的「蘆洲國姓醮」，自清嘉慶十四年（1809年）族群械鬥起源以來，逐漸發展為蘆洲重要的平安祭典活動，並於2020年登錄為新北市無形文化資產。為傳承珍貴的傳統技藝，新北市湧蓮寺與燈篙會合作推動「國姓醮燈篙人才培育計畫」，延續地方文化命脈並促進世代傳承。此次招募新成員年齡不限，預計招募20名人數以上，報名可致電湧蓮寺（02）22832023。

    湧蓮寺總幹事李嘉蓉表示，蘆洲原為泉州同安移民聚落，清代初期各聚落間信仰分歧，直至1809年因族群衝突，居民為求平安向延平郡王鄭成功祈願，並承諾戰勝後定期建醮謝恩，自此開啟「國姓醮」傳統。自道光十一年（1831）起，固定於寅、巳、申、亥年舉辦祈安建醮，迄今已歷兩世紀，成為地方重要信仰儀式。

    李嘉蓉指出，近年因燈篙班成員高齡化，為避免技藝失傳，湧蓮寺提撥30萬元經費啟動培訓計畫，投入團體制服、材料費、課程鐘點費及講師餐費等專款專用，全力推動人才傳承。

    祭典組長楊蓮福表示，燈篙班技藝傳承核心為綁豎燈篙技術，將使用刺竹、相思木、麻繩等傳統材料進行教學。課程預計招募20人以上，年齡不拘，操作訓練訂於9月27、28日及10月11、12、18、19、25、26日每週末假日，在湧蓮寺舉行。7月12日將由燈篙會會長陳志昇率領師傅進行前置示範，實地教授綁製技法，展現傳統工藝之美。

    新北市湧蓮寺與燈篙會合作推動「國姓醮燈篙人才培育計畫」，延續地方文化命脈並促進世代傳承。此次招募新成員年齡不限，預計招募20名人數以上；圖為2013國姓醮祭典。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市湧蓮寺與燈篙會合作推動「國姓醮燈篙人才培育計畫」，延續地方文化命脈並促進世代傳承。此次招募新成員年齡不限，預計招募20名人數以上；圖為2013國姓醮祭典。（資料照，記者賴筱桐攝）

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