為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    影像曝光！新北消防隊橡皮艇翻覆 2救難員救回、玩水遊客不治

    搜救的橡皮艇遭沖翻。（記者陸運鋒翻攝）

    搜救的橡皮艇遭沖翻。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/08 18:58

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局救災救護第四大隊今午4時許，出勤新店區廣興下男子玩水失蹤案，消防救難人員出動橡皮艇下水搜救，一艘橡皮艇被水流沖翻，造成2名消防員及1名義消溺水，3人被救起時失去呼吸心跳，經送醫搶救後1名義消及1名警消已恢復呼吸心跳，仍有1名警消搶救中。

    此外，玩水失蹤的陳男傍晚5時許被救起，但失去呼吸心跳，緊急送往安康耕莘，經搶救仍宣告不治。

    根據現場影像顯示，消防員當時正在橡皮艇上進行搜救，在接近攔沙壩時，上游的溪水不斷往下沖，整艘橡皮艇被沖翻，而旁人見狀後不斷大聲呼救。

    據了解，50歲陳姓男子今天下午與友人到廣興橋下玩SUP槳板衝浪，中途失去蹤影，友人遍尋不著打119報案，消防局派遣大批警消趕抵，其中直潭分隊隊員下橡皮艇搜索時，疑似上游水庫放水，上游攔沙壩的水流不斷往下沖，導致橡皮艇翻覆，造成5名警、義消落水。

    現場經其他消防人員將5人救起後，其中2名消防員及1名義消失去呼吸心跳，火速送往新店耕莘及慈濟醫院搶救，經急救後36歲張姓消防員及34歲曹姓義消已恢復呼吸心跳，另外43歲柳姓消防員及32歲蕭姓消防員也遭水嗆到，送往北市萬芳醫院治療，至於25歲吳姓消防員仍在搶救中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播