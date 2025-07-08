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    基北區高中免試入學分發放榜 未錄取0.52％新北教育局分析原因

    安康高中國中部學生許丞媗會考成績24.8分，選擇在母校升學，盼未來以繁星入學管道考取理想大學。（新北市教育局提供）

    安康高中國中部學生許丞媗會考成績24.8分，選擇在母校升學，盼未來以繁星入學管道考取理想大學。（新北市教育局提供）

    2025/07/08 19:32

    〔記者黃子暘／新北報導〕114學年度基北區高級中等學校免試入學及特招考試分發結果今（8）日公告，新北市教育局長張明文指出，全區總報名人數2萬9203人，共錄取2萬9052人，整體錄取率達99.48%，而新北市學生報名人數共1萬5630人，共有1萬5528人錄取，錄取率達99.35%；其中安康高中國中部學生許丞媗會考成績24.8分，選擇在母校升學，盼未來以繁星入學管道考取理想大學。

    張明文指出，這學年度免試入學繼續採用「總積分108方案」進行比序，鼓勵學生多元選填志願，根據分發結果，前5志願即獲錄取者占99.51%，可見學生選填志願與成績高度匹配；另未獲錄取人數僅151人，約佔總報名人數0.52%，主因多為學生志願數填列過少所致。

    教育局介紹，許丞媗在校期間自律學習，連續3年擔任班長，也善用寒暑假時間學習空手道，屢屢獲獎，文武雙全的她決定在母校升學，離家近之餘，也能有充足睡眠來準備高中課程，盼藉由母校豐富資源，以繁星升學進入理想大學。

    教育局表示，基北區免試入學分發結果如欲申請複查，請於7月9日上午8點至中午12點，持身份證明文件及「分發結果複查申請表」至市立淡水高級商工職業學校申請，現場繳交複查手續費50元，逾期、非親自現場申請不受理。

    教育局補充，錄取學生報到截止時間為7月10日上午11點，若擬報名後續其他入學管道，應於7月14日下午2點前填具「放棄錄取資格聲明書」，逾期未辦理視同放棄其他後續招生入學管道資格；此外，高級中等學校將於7月底啟動續招作業，核准辦理續招學校名單7月29日將公告於教育部續招資訊網。

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