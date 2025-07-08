新莊運動中心泳池磁磚破裂沒警示！ 女童誤踩血流如注

女童誤踩泳池破磁磚，現場血流如注，一片混亂。（市議員陳世軒提供）

2025/07/08 17:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新莊國民運動中心7月6日發生濺血意外，女童走向泳池時，腳不慎踩到破損磁磚，當下血流不止，導致腳底縫了6針。新北市議員陳世軒表示，「傷在女童身，痛在家長心！」，新北體育局在公共安全有所疏漏，應立即全面盤點與改善。

體育局回應，已要求運動中心全面檢視泳池環境，立即修復磁磚完成。運動中心近日持續關心慰問女童與家屬，並協助保險理賠。

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7月6日早上，女童從運動中心走向游泳池，不慎踩到破損磁磚，腳底被割傷，當下血流不止，現場相當混亂，最終由醫護人員抵達現場救援，女童的腳底因此縫了6針。

女童家長表示，泳池磁磚破損，現場竟無任何指示與圍籬防護。泳池現場人員也不知醫護箱位置，無人主動撥打119，家長只好自行報案。救護人員抵達現場時，也不見場館人員引導，整體SOP與危機應變訓練嚴重不足。

陳世軒指出，磁磚破裂卻未即時修補與設置警示，現場急救失靈令人擔憂。國民運動中心是新北市政府委外經營的公共設施，體育局須定期巡檢、維修通報機制應有明確標準，運動中心應落實工作人員的急救訓練與模擬演練，公開張貼急救箱位置與急難聯繫流程，對於委外管理缺失，也應檢討契約內容與落實罰則。

陳世軒強調，「傷在女童身，痛在家長心！」，本該愉快的親子運動時光，卻成為親子的驚恐回憶，市府不能等到出事才檢討。必須負起監督責任，讓新莊市民能安心運動、安全回家。

女童誤踩泳池破磁磚流血，現場人員趕緊處置。（市議員陳世軒提供）

女童腳底遭破磁磚割傷，現場人員趕緊急救。（市議員陳世軒提供）

女童誤踩泳池破磁磚，導致腳底縫了6針。（市議員陳世軒提供）

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