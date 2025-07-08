為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    救護車處理自摔事故替騎士包紮 遭台北客運公車追撞

    救護車遭公車撞上後，導致右後門無法關閉。（記者陸運鋒翻攝）

    救護車遭公車撞上後，導致右後門無法關閉。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/08 18:28

    〔記者陸運鋒／新北報導〕王姓機車騎士今天早上8時許，行經新北市新店安祥路時，不慎自摔倒地受傷，警消獲報趕抵後，正替王男進行包紮，但停放在一旁的救護車，遭到台北客運公車史姓駕駛撞上，所幸未釀更嚴重傷亡，但也因此只好通報其他救護車協助送醫，事故原因仍有待釐清。

    新店警分局調查，40歲王姓騎士當時沿新店安祥路下山，往祥和路市區方向行駛，但經過一處右彎時不慎摔車，造成手腳多處擦挫傷，新北消防局獲報後，派遣安康分隊救護車到場，由王姓及李姓救護員替王男進行包紮。

    此時，台北客運公司棕7的43歲史姓司機行經該路段時，疑因未注意車前路況，不慎追撞救護車車尾，導致救護車後門受損無法閉合，公車右前頭燈損壞，所幸事故沒有造成其他傷亡，但救護人員只好通報臨近的安和分隊前來支援，協助將王男送往醫院治療。

    警方指出，這2件事故王姓騎士及史姓駕駛都沒有飲酒，研判公車過彎時未注意前方路況釀禍，但詳細原因仍有待進一步釐清。

    救護車人員處理自摔事故，替傷者包紮時，停放後方的救護車遭公車撞上。（記者陸運鋒翻攝）

    救護車人員處理自摔事故，替傷者包紮時，停放後方的救護車遭公車撞上。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播