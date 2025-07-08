支持延會卻不上班？ 雙和罷團志工撞見林德福與里長掃市場反罷

雙和罷團批評立委林德福在延會期間於市場和公園宣傳反罷免。（雙和罷團提供）

2025/07/08 18:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」正積極宣傳三階罷免，呼籲民眾踴躍出來投票支持，雙和罷免團指出，現正值立法院延會開議期間，雙和罷團志工8日卻在四號公園巧遇立委林德福沒留在立院開會，卻與其團隊在公園內四處發扇子，宣傳反罷免，也批評里長伴隨在側違反行政中立，林德福服務處對此表示不予回應，民政局表示，里長不受公務員的行政中立法規範。

罷團表示，林德福一行人還前往保健路市場（華泰市場）沿街宣傳，有里長竟然加入同行，穿著里辦公室背心協助林德福宣傳反罷、發扇子，不但社會觀感不佳，更是違反行政中立，試圖利用職務影響罷免結果之嫌。

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雙和罷免團隊認為，依地方制度法第59條第1項，里長為最基層民選公職人員，身為里長應維持行政中立，而非在選舉罷免等特定時刻選邊站，雙和罷團中許多志工也是里民，強烈呼籲里長應當尊重、照顧每一位里民都有不同的政治立場。

雙和罷免團隊更嚴厲譴責林德福，國民黨團在今年5月與民眾黨聯手表決將立法院會期延至7月底，卻不見林德福在立法院好好審理法案，反而不斷有民眾、志工告知團隊，驚見好久不見的林德福在街頭宣傳反罷免，這不正是坐實民進黨立委吳思瑤的批評，在野黨延會只是為了大翹班、救罷免？林德福服務處對此不回應。

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