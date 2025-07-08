綠委蘇巧慧訪華府 強調台灣防衛決心

立委蘇巧慧（右）拜訪美國在台協會華盛頓總部，與執行理事藍鶯（左）合影。（立委蘇巧慧提供）

2025/07/08 16:00

〔記者陳奕劭／新北報導〕民進黨立法委員蘇巧慧近日前往美國華府，參訪參、眾議院，華府重要智庫單位、學界與僑界，也拜訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與執行理事藍鶯（Ingrid Larson）交流台美關係、貿易投資等議題。蘇巧慧強調，民進黨在前總統蔡英文、總統賴清德帶領下深化台美關係，面對中共文攻武嚇，台灣有堅定自我防衛決心。

蘇巧慧表示，民進黨執政團隊從蔡英文，賴清德的帶領下，持續努力深化台美關係，雙方更是彼此重要的貿易夥伴。而面對中國的文攻武嚇，台灣有堅定自我防衛的決心與意志，相信台美未來將更加緊密合作，維護台海地區的和平穩定，共享雙邊經濟成果。

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她指出，台灣不只站在面對中國的最前線，更是全球科技供應鏈的關鍵節點，民進黨政府積極提升台灣經濟，同時建構全社會防衛韌性，幫助台灣因應國內外各項挑戰，不論是面對不可預測的天然災害，或是來自中國日益嚴峻的文攻武嚇，台灣都將做好準備。

蘇巧慧提到，以實力帶來和平，才能真正守護台灣難能可貴的民主，她將在立法院繼續推動強化台灣自我防衛能力、維護台灣經濟競爭力的相關提案。

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