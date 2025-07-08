土城殺妻男拒透露棄刀處 警土法煉鋼國道路肩沿線目視才找到

檢警今天相驗土城凶殺案中遇害張家姊妹遺體，家屬透露狡猾嫌犯不交代棄刀地點，還是幹員土法煉鋼，才在福爾摩沙高速公路52K處邊坡，發現關鍵兇刀刀刃；圖為張父癱哭需人攙扶。（記者吳仁捷攝）

2025/07/08 13:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警偵辦土城家暴案引起的兇殺案，案發後南下緝獲逃逸的謝嫌，但他極為狡猾不配合，僅透露將凶刀丟在國道，土城警分局偵查隊幹員土法煉鋼，開車到國3，沿線路肩目視搜尋，先在桃園南下路段發現球棍，隨後折返加強搜尋，在52K三鶯交流道附近發現刀柄斷裂的料理刀刃，可見當時砍殺力道之大，但狡猾謝嫌仍不願透露將斷掉的刀柄棄置何處，專案小組持續搜索，查出棄置刀柄地點，佐證全案。

據了解，狠心砍殺妻子張女、小姨子的謝嫌案發後，原要開刀逃往老家屏東，但他沿路不斷發文，指稱自己殺了妻子、小姨子，新北市警土城分局國道查緝，因距離嫌犯有段距離，偵防車除高速追緝，也轉報國道友軍查緝，3輛國道紅斑馬一路緊追至彰化伸港路段，謝嫌自知難逃，下交流道到派出所投案；謝嫌到派出所後，自認為是自首，但其實他自知被警掌握行蹤，才就近到派出所自首，警方懷疑連自白都不構成。

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家屬透露，凶狠嫌犯到案後，裝死裝活，拒不透露、交代案發經過，砍殺髮妻、小姨子砍到連刀柄都不見，可見當時下手時力道多大、多兇殘，棄刀國道何處也不清楚交代，還是警方在國道沿路慢速搜索，在國3的52k處三鶯交流道附近邊坡，先後發現球棒及兇刀刀刃，警方才取得關鍵犯案跡證。

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