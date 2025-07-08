天天塞！新北永安大橋前「交通黑洞」 議員顏蔚慈籲市府快檢討

位於蘆洲區永安南路與中原路交叉口、永安大橋上橋路段，長期塞車嚴重。（記者羅國嘉攝）

2025/07/08 10:32

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市永安大橋是蘆洲、五股與八里之間的重要聯絡橋樑，同時銜接國道一號五股交流道，平日車流繁重。然而，近來不少民眾反映，位於蘆洲區永安南路與中原路交叉口、永安大橋上橋路段，長期塞車嚴重，不僅尖峰時段壅塞，連離峰時段也回堵不斷，嚴重影響居民通勤效率。議員顏蔚慈呼籲市府重新調整號誌設計、檢討大貨車管理政策。

顏蔚慈今（8）日會同蘆洲長安里長王彥貴前往現場會勘。顏蔚慈指出，永安南路部分路段車流交錯，常發生直行車輛互相衝突的情況，加劇交通混亂。針對此現象，要求市府交通局調整號誌設計，讓特定方向車輛優先通行，以減少車流交織。另外，雖現行規定禁止15噸以上大貨車通行永安大橋並進入中原路，但短短十餘分鐘內已有數輛大車違規進入蘆洲市區。她強調，大貨車不應右轉或直行進入市區，否則不僅加重交通負擔，更恐增加死角與事故風險。呼籲市府重新檢討相關政策，嚴格執法以杜絕大車違規。

請繼續往下閱讀...

顏蔚慈也說，未來若三重果菜市場遷至蘆洲南北側，勢必將有更多中南部大貨車湧入，一旦未妥善規劃與管制，將使當地交通雪上加霜，期盼市府切勿漠視地方交通壓力，應從基礎交通建設與管理著手，保障蘆洲居民通行安全與生活品質。

新北市議員顏蔚慈表示，雖現行規定禁止15噸以上大貨車通行永安大橋並進入中原路，但短短十餘分鐘內已有數輛大車違規進入蘆洲市區。（記者羅國嘉攝）

新北市議員顏蔚慈（右）、蘆洲長安里長王彥貴（左）一同會勘永安南路與中原路交叉口、永安大橋上橋路段交通問題。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法