土城男冷血砍殺妻子小姨子 新北檢：速查嚴辦、從重追訴

謝姓男子當街殺妻被逮落網。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/07 18:21

〔記者王定傳／台北報導〕46歲謝姓男子今日中午尾隨妻子、小姨子，開車把2人撞倒後，接著手持水果刀砍死2人，新北地檢署今日表示，本案犯行手段殘忍惡劣，公然在馬路行凶，殘殺被害人，檢方必將速查嚴辦、從重追訴，嚴懲不貸，以慰死者及被害人家屬，並維護國人安全。

新北檢表示，檢方獲知謝男在土城馬路旁殺害被害姊妹2人後逃逸訊息，旋指派主任檢察官、檢察官成立專案小組，指揮新北市政府警察局土城分局積極偵辦，迅速掌握被告行蹤，土城警分局於今日13時25分，在彰化縣伸港鄉逮捕被告，現帶回土城分局調查中。

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此外，本案發生後，檢方已即時通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會啟動被害人保護機制，聯繫被害人家屬，提供心理關懷與法律諮詢協助，提供即時支持與照顧。

此外，被害者在案發前就曾因家暴問題，向法院聲請核發保護令獲准，怎料，6日晚間，謝卻前往被害者住處鬧場，摔東西而涉違反保護令，檢方當晚複訊予以無保請回。據了解，檢方當時審酌，謝是第一次違反保護令，且當時是破壞物品，不是對被害人直接進行傷害，犯罪情節尚屬輕微而予以請回，怎料，謝今日就犯下這場慘忍的當街凶殺案。

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