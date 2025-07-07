當街殺妻被逮後大哭！他自稱有「精神病」企圖脫罪

新北市土城發生人倫悲劇，今中午11時許，46歲謝姓男子尾隨妻子、小姨子，開車撞倒騎機車雙載的姊妹倆，接著手持水果刀下車，對倒地的兩人一陣亂砍，做案後開車南下逃跑，最終被警方在彰化逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/07 17:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城發生人倫悲劇，今中午11時許，46歲謝姓男子尾隨妻子、小姨子，開車撞倒騎機車雙載的姊妹倆，接著手持水果刀下車，對倒地的兩人一陣亂砍，做案後開車南下逃跑，最終被警方在彰化逮捕。據悉，謝男長期家暴妻子，已婚身分還公然約炮，被逮捕時崩潰大哭，稱自己很愛女兒，又聲稱自己有精神病，被承辦員警譏「鱷魚的眼淚」。

據悉，謝男與42歲妻子張姓女子結婚多時，育有2女，但謝男長期家暴，導致張女積怨已久，訴諸法律申請保護令，6月25日發布。保護令生效後，謝男欲探視女兒屢屢遭拒，對妻子心生怨恨。前日謝男前往土城區福祥街妻子住處，將自己的物品搬走，期間與妻子發生口角，謝男一氣之下摔東西並咆哮，遭妻子報警處理。

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謝男被警方依違反保護令逮捕，移送地檢署後當日交保。謝男越想越氣，今上午掌握妻子與小姨一同出門行蹤，尾隨騎機車雙載的兩人，趁機開車衝撞，他隨即下車對倒地無法反抗的妻子與小姨狠砍10多刀，逞凶後開車南下逃亡。

警方獲報即刻趕抵現場，將張女與妹妹送醫，但傷重不治。警方循線通報攔截圍捕，謝男沿國道3號逃到彰化伸港，最終遭逮。土城警分局派員南下將他帶回，不料一路上謝男哭哭啼啼，稱自己很愛女兒，一路從彰化哭回新北。

謝男進入分局偵詢室後仍持續崩潰大哭，稱自己有精神病，要記者採訪，但遭警方拒絕。警方後續查看謝男Threads，他在婚姻期間一邊在網上約炮，一邊對妻子家暴，這一波爆哭被警方譏「鱷魚的眼淚」。

由於北返時間太晚，檢警決定夜間停止偵訊，筆錄部分將於明日再行製作，犯案動機、詳細過程等，將待明日釐清，本案將朝殺人罪嫌進行偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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