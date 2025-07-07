獨家》新北婦人公車上對童捏臉、掌摑和掐脖 市議員陳偉杰促市府速查

一名網友在社群平台發文爆料，自己在新北市淡水區搭乘公車時目睹一名婦人疑似對孩童施以不當對待，包含捏轉臉頰、打巴掌、掐脖子等行為，隨即也撥打113婦幼保護專線通報求助。（圖擷取自記者爆料網-公開版）

2025/07/07 17:00

首次上稿17:00

更新時間17:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕一名網友在社群平台發文爆料，自己在新北市淡水區搭乘公車時目睹一名婦人疑似對孩童施以不當對待，包含捏轉臉頰、打巴掌、掐脖子等行為，隨即撥打113婦幼保護專線通報求助，盼相關單位協助保護受害孩童。市府社會局、淡水警分局回應，已取得公車監視影像，將比對乘客資料，盡速聯繫當事人以釐清案情，必要時會通報家防中心介入處理。

一名網友在社群平台發文爆料，指5日下午搭乘淡水公車時，見一名孩童不小心煞車時打翻巧克力，隨即遭到疑似母親或友人的親友先用力捏轉孩童臉頰，力道之強讓人擔心孩子安全，接著又在講電話時爆出「打死」字眼，甚至動手掌摑孩童。雖然現場有一名熱心乘客出言制止，但在對方下車後，該女子再度捏臉並疑似掐住孩童脖子，全程孩童不敢哭出聲，只能默默拿毛巾啜泣，畫面令人鼻酸。

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事件曝光後引起眾多網友共鳴，紛紛留言表示痛心與憤怒指「剴剴案的既視感，但好深的無力感，小孩也無法離開這種家庭，感覺會被打更慘」、「希望他不是下一個剴剴」。

市議員陳偉杰表示，此案在社群上引起熱議，他在第一時間得知訊息後，立即聯繫市府社會局，針對疑似虐童情事進行通報處理。他強調，任何針對兒童的不當對待，都不能被忽視或姑息，孩子是無法保護自己的弱勢族群，社會各界都應該勇敢發聲，一同守護他們的權益與尊嚴，也呼籲市府應主動調閱當日影像、儘速掌握事實真相，並依相關法令評估是否涉及兒少保護法或刑責，必要時介入安置與輔導機制。

社會局回應，此案接獲通報後，已和警政單位合作追查身分中。後續將確認事件發生經過、兒少照顧狀況及家屬保護功能，並依案家需求提供親職教育、心理諮商等協助。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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