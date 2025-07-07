颱風期間雙北紅黃線停車不同調 新北市民違停遭開單惹怨

丹娜絲颱風過境期間，新北市未宣布水門管制措施。圖為利濟橫移門。（資料照）

2025/07/07 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕受到丹娜絲颱風影響，台北市政府昨天（6日）上午10點起開放紅、黃線停車，但是新北市並未宣布水門管制措施，也沒有開放紅、黃線停車，雙北政策不同調，造成部分新北市民誤會，把車輛停放在紅、黃線上，遭警方開單取締，引發民怨。對此，新北市交通局、交通警察大隊表示，若民眾對罰單有疑義，可在收到通知30日內提出申訴。

有新北市民抱怨，台北市宣布開放紅、黃線停車後，依照過去雙北共同生活圈的經驗，以為新北市也會同步開放，所以放心地把車子停放在紅、黃線上，結果被視為交通違規，許多人因此吞下罰單，非常冤枉，希望市府網開一面。

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交通局、交大表示，丹娜絲颱風期間，新北市依據氣象及水情研判橫移門及越堤設施不需要封閉，且大眾運輸正常，沒有停班停課，為維持交通秩序，所以未比照台北市開放紅、黃線停車。違停舉發仍依一般情況處理，若民眾對罰單有疑義，可於收到通知後30日內，向新北市交通事件裁決處提出申訴，再由舉發機關依個案情況審酌處理。

水利局指出，新北市堤外使用狀況與台北市不同，丹娜絲颱風經參考氣象署、經濟部水利署淡水河流域水情中心，以及石門、翡翠水庫相關水情資訊後，綜合研判河川未達警戒水位的可能，考量市區往來交通及民眾堤外停車需求，因此新北市並未公告關閉橫移門及封閉越堤道等訊息。

丹娜絲颱風期間，台北市開放紅、黃線停車，但是新北市沒開放，造成部分新北市民誤會，把車停在紅、黃線上遭開單取締。示意圖。（記者賴筱桐攝）

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