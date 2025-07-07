丹娜絲颱風》新北仍受外圍環流影響 侯友宜籲別登山、觀浪

新北市長侯友宜表示，依據氣象團隊報告資料，市區陣風預估6至8級，郊區7至9級，預測總降雨30至60毫米，因此提醒民眾不要登山、觀浪，且目前21件災情已處理完畢，市府也會持續加強守視，掌握後續天氣動態。（記者羅國嘉攝）

2025/07/07 11:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕丹娜絲颱風昨晚觸陸後強度持續減弱，今（7日）上午已於桃園、新竹交界附近出海。新北市災害應變中心上午召開第3次防颱工作會報，市長侯友宜表示，依據氣象團隊報告資料，市區陣風預估6至8級，郊區7至9級，預測總降雨30至60毫米，因此提醒民眾不要登山、觀浪，且目前21件災情已處理完畢，市府也會持續加強守視，掌握後續天氣動態。

侯友宜指出，丹娜絲今天早上6時左右於桃園、新竹交界處出海，風力雨量會持續減弱，暴風圈也縮小，目前在新北西南方66公里以每小時66轉10公里速度向北北東轉西北，判斷是在中午、下午就會脫離北部陸地，到傍晚時就會脫離台灣，不過依照氣象團隊報告，新北市依然受到外圍環流影響，仍有局部短暫陣雨，預測總降雨30至70毫米，市區陣風預估6至8級，郊區7至9級，呼籲市民不要去登山、觀浪或海邊戲水。

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侯友宜表示，新北昨天決定不關閉橫移門，畢竟一關閉衝擊新北市交通，也沒有開放紅黃線停車，一切以水位專業判斷為準，雖然有受到外圍環流陣雨影響，一早也到交控中心去了解上班情況，新北市各主要道路與公共運輸均運行順暢。目前21件災情已處理完畢，以路樹倒塌5件為最多，其次為3件停電、電線掉落等。此外，各局處、區公所若有暫停舉辦活動者，務必通知市民知悉，如有延期舉辦，相關訊息公布也務必詳盡；市府也將持續與天氣風險公司加強守視，掌握後續的天氣動態。

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