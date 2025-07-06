中颱丹娜絲來襲前夕 淡水日落橘光映天

淡水夕陽穿破雲層灑落河面，映出橘紅色光輝，不少遊客架起手機、自拍棒卡位留影。（記者王藝菘攝）

2025/07/06 21:01

〔記者王藝菘／台北報導〕中颱「丹娜絲」步步逼近，雖然北部四縣市尚未達到停班停課標準，仍維持正常上班上課，不過淡水河岸6日傍晚湧現大批民眾，把握風雨正式來襲前的空檔，前往漁人碼頭及河岸邊賞夕陽、拍美照，現場氣氛十分熱鬧。

夕陽穿破雲層灑落河面，映出橘紅色光輝，不少遊客架起手機、自拍棒卡位留影，也有人倚靠欄杆靜靜欣賞天色變幻。有騎單車經過的民眾甚至直接衝進浪花中，與從岸邊噴湧而出的浪水「近距離接觸」，全身濕透仍笑得開懷，展現難得的愜意與放鬆。

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氣象局提醒，颱風持續逼近中，北台灣風雨將逐漸增強，沿海地區更有長浪發生機率，呼籲民眾勿前往海邊戲水，並提高警覺，做好防颱準備，以確保自身安全。

中颱「丹娜絲」來襲前夕，淡水河岸湧現大批民眾，把握風雨前的空檔，在漁人碼頭及河岸邊觀賞夕陽。（記者王藝菘攝）

淡水夕陽穿破雲層灑落河面，映出橘紅色光輝。（記者王藝菘攝）

淡水河岸6日傍晚湧現大批民眾頂著強風，前往漁人碼頭及河岸邊觀賞夕陽。（記者王藝菘攝）

淡水河岸6日傍晚湧現大批民眾頂著強風，前往漁人碼頭及河岸邊觀賞夕陽。（記者王藝菘攝）

淡水河岸有騎單車經過的民眾直接衝進浪花中，與從岸邊噴湧而出的河水「近距離接觸」，全身濕透仍笑得開懷。（記者王藝菘攝）

淡水河岸6日傍晚湧現大批民眾頂著強風，前往漁人碼頭及河岸邊觀賞夕陽。（記者王藝菘攝）

民眾冒著強風前往淡水河岸，捕捉颱風前夕難得日落美景，頭髮被風吹得凌亂，臉上依舊掛著笑容，盡情享受獨特氛圍。（記者王藝菘攝）

淡水河岸6日傍晚湧現大批民眾頂著強風，前往漁人碼頭及河岸邊觀賞夕陽。（記者王藝菘攝）

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