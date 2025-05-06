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    輔大醫院急診驚傳火警 電腦斷層掃描室冒白煙 晚間8時狀況解除

    新北市輔大醫院急診室今天傍晚六時許傳出火警。（民眾提供）

    新北市輔大醫院急診室今天傍晚六時許傳出火警。（民眾提供）

    2025/05/06 20:33

    首次上稿 19:50
    更新時間 20:33

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市輔大醫院急診電腦斷層造影室今天傳出火警，院方晚間表示，空調出風口突見濃煙冒出，消防系統即時自動啟動警報，同步切斷儀器電源、關閉造影室周邊防火門與降下鐵捲門，完成區域封鎖作業，現場無明火產生、無人員傷亡，經查為空調設備異常，未有起火燒毀現象，明（7日）火災鑑識中心將派員鑑識。

    消防局說，傍晚6時許獲報派員趕抵現場，發現電腦斷層掃描室有些許白煙，雖無明火但有燒焦味，正在尋找燒焦味來源；晚間八時許，已無火煙溫度，交由場所機電人員檢查。

    輔醫指出，完成區域封鎖作業之外，院方機電人員陪同消防局長陳崇岳等人巡檢1、2樓所有管線及管道間，確認無煙竄流，並依規定程序迅速疏散造影室內病人與陪同家屬，以及啟動現場應變處置機制；造影室已按安全規範暫停使用，完成通風與降溫，將通知廠商進行設備檢修。

    輔醫提到，目前院內醫療作業正常運作，急診服務未受影響，也會全面檢視造影設備與電力系統安全性，強化火災預防措施，確保環境安全無虞。火煙溫度，後續交由場所機電人員檢查。

    院方機電人員陪同消防局長陳崇岳等人巡檢1、2樓管線及管道間，確認無煙竄流。（輔醫提供）

    院方機電人員陪同消防局長陳崇岳等人巡檢1、2樓管線及管道間，確認無煙竄流。（輔醫提供）

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