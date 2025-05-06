新北中和大樓整修外牆鷹架倒塌 2工人自3樓墜落送醫

2名工人從3樓高墜落，警消趕抵將2人送往醫院救治。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/06 16:06

首次上稿：15:08

更新時間：16:06

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市中和區今天下午發生工安意外！一棟正在整修外牆的大樓發生鷹架倒塌意外，2名工人從3層樓高墜落，同事見狀後連忙報案，警消趕抵救援，所幸2人沒有受困，隨即將2人包紮後送往醫院救治，幸無生命危險，至於詳細原因仍有待進一步釐清。

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警消調查，位在新北中和立言街的惠新實業股份有限公司，委請外包商施作外牆防水工程，但在今天下午2時許，搭建的鷹架不明原因發生坍塌，導致站在上方21歲秦姓及26歲黃姓工人，自3樓高墜落至1樓地面，造成2人全身有多處擦挫傷，同事見狀紛紛報案。

據指出，警、消獲報趕抵後，2名受傷工人已被同事移往安全處，救護人員隨後將2人包紮，分別送往衛福部立雙和醫院及台北慈濟醫院救治，所幸皆無生命危險，目前已通報新北市政府勞工檢查處，釐清工安意外原因。

新北中和立言街一棟大樓正進行整修外牆，但發生鷹架倒塌造成2名工人墜落。（記者陸運鋒翻攝）

消防人員趕抵後，隨即將2名墜落受傷的工人包紮，並且送往醫院救治。（記者陸運鋒翻攝）

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