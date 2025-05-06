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    新北河堤道路護欄尖銳突起 顏蔚慈批如暗藏「凶器」恐致傷

    三重、蘆洲的河堤道路通勤使用頻繁，新北市議員顏蔚慈今天在市議會出示圖片，指出護欄設計本應保障用路人安全，未料卻發現尖銳或外露突出、金屬板反向疊裝等問題，要求市府提出改善計畫。（顏蔚慈提供）

    三重、蘆洲的河堤道路通勤使用頻繁，新北市議員顏蔚慈今天在市議會出示圖片，指出護欄設計本應保障用路人安全，未料卻發現尖銳或外露突出、金屬板反向疊裝等問題，要求市府提出改善計畫。（顏蔚慈提供）

    2025/05/06 15:54

    〔記者董冠怡／新北報導〕三重、蘆洲的河堤道路通勤使用頻繁，新北市議員顏蔚慈今天在市議會出示3張圖片，指出護欄設計本應保障用路人安全，未料卻發現多處尖銳或外露突出、金屬板反向疊裝，不僅無法發揮緩衝功能，宛如暗藏「凶器」，夜間視線不佳，一旦發生意外可能致傷。對此，市府水利局長宋德仁允諾，偕同市府工務局處理。

    顏蔚慈指出，根據三蘆地區近3年河堤道路車禍數據顯示，2023年、2024年、2025年4月，疏洪四路及二號越堤道（蘆洲）、疏洪一路（三蘆）、疏洪北路及一號越堤道（五股），A1、A2、A3車禍分別計有4件、346件、152件，件數很多，雖然市府局處有在交通熱點處著手改善，然而看到本應起到保護作用的護欄，卻是這樣的品質，擔心可能撞上後更嚴重、小車禍變危及性命。

    她提到，美國交通運輸研究委員會針對道路護欄有一套測試評估標準，包含一定要能承受衝擊、導正車身、減少傷害等，質疑新北市的河堤道路護欄，未依道路安全設計，而且年久失修未維護，反讓用路人承擔風險，要求市府三個月內提出改善計畫、標準設計指引。

    宋德仁說，護欄均照標準規範設置，上述問題將由水利局主責，並偕同工務局會勘改善。

    顏蔚慈列舉三蘆地區近3年河堤道路車禍數據。（顏蔚慈提供）

    顏蔚慈列舉三蘆地區近3年河堤道路車禍數據。（顏蔚慈提供）

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